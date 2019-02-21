Порошенко срочно нужна пятидневная война с Россией

Полковник в отставке Виктор Алкснис считает, что спусковыми крючком может стать новая провокация в Керченском проливе



Фото с сайта president.gov.ua

Кремль готовится к военному удару по Украине. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко во время дебатов на Генассамблее ООН.

По его словам, усиление агрессивных действий России до уровня полномасштабной войны уже не является нереальным из-за концентрации возле украинской границы большой группировки российской армии.

Как утверждает Порошенко, общая численность «незаконных вооруженных формирований в Донбассе сейчас составляет около 35 тысяч боевиков, а также 2100 военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил». Он добавил, что в целом вдоль российско-украинской границы размещено более 87 тысяч военнослужащих российских ВС.

«Военные эксперты однозначно отмечают, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой. Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль. Вот почему мы должны обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной», - заявил Порошенко.

Ранее президент Украины заявил о необходимости ввести корабли НАТО в Черное и Азовское моря. По его мнению, это нужно, чтобы оградить Украину от «агрессии» со стороны России.

«Одним из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, потому что это цель глобальной безопасности», - сказал политик в интервью телеканалу NBC.

Понятно, почему Киев нагнетает страсти. Еще в январе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «РГ» прямо высказался по этому поводу: «Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает».

«Администрация США фактически в ручном режиме управляет киевской властью и лично Порошенко. Результаты четырехлетней работы Порошенко на посту главы государства оцениваются скептически даже украинскими экспертами. Итоги состоявшихся 23 декабря 2018 года в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины местных выборов, на которых наибольшую поддержку со стороны населения получила „Батькивщина“, также подтвердили низкий электоральный рейтинг действующего президента. Плачевную картину Порошенко пытается откорректировать через свое позиционирование как неутомимого борца с „кремлевской угрозой“», - заявил Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ также не исключил резкой эскалации Киевом вооруженного конфликта в Донбассе. И предупредил, что такой сценарий чреват серьезными негативными последствиями для Украины и Запада.

И здесь возникает единственный вопрос: являются ли нынешние слова Порошенко сигналом, что дело идет именно к эскалации конфликта в Донбассе? При каких условиях Киев перейдет красную линию, и решится на силовой сценарий?

- Первопричиной обострения ситуации вокруг Донбасса будет желание Порошенко сорвать президентские выборы, - уверен депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. - Если рейтинг главы украинского государства останется крайне низким, чтобы сохранить власть, ему придется выборы отменить. А для этого - объявить на Украине военное положение.

Не исключаю, что для этого могут пойти в ход провокации. Например, повторение керченского инцидента - попытки прорыва в пролив группы украинских военных катеров, на борту которых могут оказаться наблюдатели из ОБСЕ или журналисты иностранных СМИ. Для Порошенко при этом главным будет, чтобы пролилась кровь.

- Президент Украины уверяет, что на границе с российской стороны сосредоточена ударная группировка. Как выглядит ситуация в реальности?

- В российской группировке, которая сконцентрирована в Южном военном округе, нет ничего необычного. Этот округ у нас сейчас наиболее боеспособный. И связано это, конечно, с тем, что в настоящее время угроза небезопасности России исходит с южного направления.

Нет сомнений, что наша группировка готова - в том числе, силовым путем - пресечь провокации украинской стороны. Думаю, даже США и их союзники по НАТО крайне обеспокоены такой ситуацией.

- В чем партнеры по НАТО видят опасность?

- Они понимают: если Украина спровоцирует Россию на военные действия, то, по оценке западных военных экспертов, «незалежная» просуществует максимум пять-шесть дней. На деле, повторится ситуация августа 2008 года - Пятидневной войны с Грузией, - и в результате такого конфликта Украина может лишиться значительной части своей территории.

Замечу, по большому счету такое развитие ситуации на руку России. Вопрос с Донбассом и сухопутным коридором в Крым рано или поздно придется решать. Но первыми мы не начнем.

Прежде всего, для этого необходима политическая воля у российского руководства. А мы помним, как резко поменялась позиция Кремля после внезапного визита в Москву весной 2014 года - в разгар наступления ДНР и ЛНР - действующего председателя ОБСЕ, президента Швейцарии Дидье Буркхальтера.

Он встретился с Владимиром Путиным, сумел привести президенту России какие-то аргументы. После чего Путин заявил, что российская сторона призывает представителей Юго-Востока Украины «создать необходимые условия для диалога» с властями в Киеве.

Поэтому не исключаю, что и в случае новой эскалации Запад будет максимально давить на российское руководство. С тем, чтобы провокация Киева была спущена на тормозах - чтобы Россия не применяла жестких мер против зарвавшихся украинских провокаторов.

- Есть какие-то признаки, каким образом мы собираемся действовать в такой ситуации?

- 14 февраля помощник президента Владислав Сурков принял участие в совещании Совета командиров Союза добровольцев Донбасса, которое состоялось в московском «Президент-отеле». Здесь надо понимать: эта гостиница находится под контролем администрации президента, и если там собирают командиров, которые воевали в Донбассе в 2014 году, - это не просто так.

Думаю, таким образом Кремль слегка погрозил пальцем украинскому руководству. Возможно, наша разведка представила какие-то данные о готовящихся провокациях в Донбассе или Крыму, и Кремль предупредил Киев: не стоит этого делать.

Но, повторюсь, проблема в том, что руководство Украины прямо заинтересовано в военном конфликте с Россией. Киев надеется, что это ускорит принятие Украины в НАТО, что Запад в этой ситуации усилит помощь «незалежной», включая поставку вооружений и боеприпасов. А в конечно итоге, рассчитывает, что Запад не допустит, чтобы российская армия вмешалась в ситуацию.

Нам же следует помнить: решать проблему с Украиной все равно придется, иначе с каждым годом ситуация будет для нас осложняться. И рано или поздно всего в 400 км от Москвы, в районе Белгорода, появятся американские военные базы с ракетами, нацеленными на столицу России.