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Население Украины за год сократилось более чем на 200 тысяч человек

07:20 21.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Численность населения Украины в 2018 году уменьшилась более чем на 200 тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинской государственной службы статистики.

Ведомство отмечает, что по оценке на 1 января 2019 года численность населения на Украине составляла 42,153 миллиона человек. Таким образом, за 2018 год численность населения Украины уменьшилась на 233,2 тысячи человек.

По данным ведомства, в стране число умерших превышает рождаемость: на 100 умерших на Украине приходится 57 родившихся.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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21.02.2019, 13:41
Гость: ???

Лучше и намного. Население Украины с которым она выходила из состава СССР- 52 миллиона.
Сейчас в лучшем случае осталось 30 миллионов. Это 57,7%.
Население России с которым она выходила из состава СССР- 152 миллиона.
Сейчас 147 млн. Это 96,7% . Надеюсь разницу видите.
21.02.2019, 13:37
Гость: Петро

Лучше.
21.02.2019, 13:37
Гость: Петро

Врет Укрстат. Население Украины сокращается гораздо быстрее.
Все комментарии (13)
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