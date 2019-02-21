Население Украины за год сократилось более чем на 200 тысяч человек

07:20

Численность населения Украины в 2018 году уменьшилась более чем на 200 тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинской государственной службы статистики.

Ведомство отмечает, что по оценке на 1 января 2019 года численность населения на Украине составляла 42,153 миллиона человек. Таким образом, за 2018 год численность населения Украины уменьшилась на 233,2 тысячи человек.

По данным ведомства, в стране число умерших превышает рождаемость: на 100 умерших на Украине приходится 57 родившихся.