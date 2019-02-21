Корабли и авиация России «схлестнулись» с украинским флотом

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В феврале текущего года морские пограничники из состава т.н. «объединенных сил» во взаимодействии с катерами ВМС ВСУ и другими силами «ООС» отработали в Азовском море учебные маневры по отражению «вражеского нападения с моря».

По легенде учений, судно-нарушитель осуществляло опасные маневры и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы. Совместными усилиями кораблей морской охраны, катеров ВМС ВСУ при поддержке артиллерии с берега и авиации «судно-нарушитель было остановлено и заблокировано в определенном районе, высадки диверсионных групп не допущено».

О том, насколько смешным представляется привлечение столь мощных сил и средств против одного учебного катера, пресс-служба ВСУ почему-то умалчивает.

Также выяснилось, что украинская пропаганда слепила из этой банальной темы настоящую «победу духа» над российскими войсками.

«Военные учения ВМС Украины в Азовском море заставили понервничать российскую сторону», - написали киевские СМИ.

Любопытно, что материал на страницах «Обозревателя» с воодушевлением прочитали почти 500 тысяч граждан «Незалежной», отмечает «Русская весна».

«В штабе Объединённых [оккупационных] сил рассказали, что во время выхода украинских кораблей на стрельбу россияне подняли свою авиацию и направили в сторону Мариуполя сразу 4 корабля», - говорится в телевизионном сюжете ТСН.

Далее «героическое» командование «ООС» приняло «беспримерное по храбрости» решение отправить на перехват кораблей ВМФ России оставшиеся у ВМСУ после Керченской провокации последние бронированные катера - «они малозаметны на радарах, да и визуально увидеть их в тумане тяжело», оптимистично утверждает киевская пропаганда.

«На скорости в 25 узлов они заходят между сектором учений и кораблями РФ, пускают дым, маневрируют и следят за перемещениями противника. Теперь те, как на ладони, украинские корабли наоборот - где-то в тумане», - говорится в остросюжетном фантастическом репортаже.

Одновременно на побережье оккупированной части ДНР свои батареи развернула украинская морская артиллерия, в воздух поднялась украинская боевая авиация - истребители и вертолёты, пересказывают слова командующих учений самые правдивые в мире украинские СМИ.

Киевские военные поднимают на знамёна невиданный факт: российские военные снизошли до выхода на связь.

«Постоянно осуществляли запросы относительно наших действий, на что мы спокойно отвечали: „Действуем по плану”. Ни один из российских кораблей не подошёл ближе, чем нужно. Таким образом, мы показали - пусть оккупант знает, что у нас такие силы есть, и нам есть чем ответить», - пафосно заявил командующий Операцией оккупационных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.