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Нурсултан Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

20:06 21.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство страны в отставку. Указ об этом уже подписан. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича», — приводит агентство текст указа.

21 февраля на официальном сайте главы Казахстана было опубликовано заявление Назарбаева о его намерении отправить в отставку правительство страны.

«Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны… Считаю, что правительство должно уйти в отставку», — сообщил Назарбаев.

Он заявил, что «по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, намеченные положительные изменения так и не достигнуты».

Назарбаев отметил, что не было создано достаточно рабочих мест для граждан Казахстана, малый и средний бизнес так и не стал драйвером экономического роста, население не получало соцпомощь.

Президент в своем заявлении посетовал, что реальные доходы населения не увеличиваются, доля расходов на продукты питания в бюджете семей не растет.

По мнению главы Республики Казахстан, новое руководство правительства выработает действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач в стране.

Темы: Казахстан, Правительства зарубежных стран, Выборы в Казахстане
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Комментарии читателей
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22.02.2019, 01:48
Гость: кадет

Ждем когда путин попросит троцкистов-космополитов из Правительства и из Роснано с вещичками на выход.
21.02.2019, 23:50
Гость: Сила РФ в многонациональности !

Не арендовать, а слёзно попросить ельбасы взять нас под свой конроль навсегда. Например, Барыс Ельбасы часто правительства менял, поэтому всё было хорошо. РФ нужен мудрый багатур.
21.02.2019, 23:25
Гость: Наших

надо отправлять дальше.
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