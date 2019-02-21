Нурсултан Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство страны в отставку. Указ об этом уже подписан. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича», — приводит агентство текст указа.
21 февраля на официальном сайте главы Казахстана было опубликовано заявление Назарбаева о его намерении отправить в отставку правительство страны.
«Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны… Считаю, что правительство должно уйти в отставку», — сообщил Назарбаев.
Он заявил, что «по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, намеченные положительные изменения так и не достигнуты».
Назарбаев отметил, что не было создано достаточно рабочих мест для граждан Казахстана, малый и средний бизнес так и не стал драйвером экономического роста, население не получало соцпомощь.
Президент в своем заявлении посетовал, что реальные доходы населения не увеличиваются, доля расходов на продукты питания в бюджете семей не растет.
По мнению главы Республики Казахстан, новое руководство правительства выработает действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач в стране.