Нурсултан Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

20:06

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство страны в отставку. Указ об этом уже подписан. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича», — приводит агентство текст указа.

21 февраля на официальном сайте главы Казахстана было опубликовано заявление Назарбаева о его намерении отправить в отставку правительство страны.

«Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны… Считаю, что правительство должно уйти в отставку», — сообщил Назарбаев.

Он заявил, что «по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, намеченные положительные изменения так и не достигнуты».

Назарбаев отметил, что не было создано достаточно рабочих мест для граждан Казахстана, малый и средний бизнес так и не стал драйвером экономического роста, население не получало соцпомощь.

Президент в своем заявлении посетовал, что реальные доходы населения не увеличиваются, доля расходов на продукты питания в бюджете семей не растет.

По мнению главы Республики Казахстан, новое руководство правительства выработает действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики и реализации стратегических задач в стране.