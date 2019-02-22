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ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по керченскому инциденту

11:33 22.02.2019
Здание ЕСПЧ. Фото с сайта wikipedia.org
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос украинских властей о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. 

"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - цитирует ТАСС сообщение Минюста РФ.

В феврале 2019 года министерство юстиции Украины направило в ЕСПЧ дополнительное заявление по делу украинских моряков с требованием предоставить им медицинскую помощь и переместить в медучреждения страны.

В сообщении Минюста РФ отмечается, что власти Украины пытались оспорить качество предоставляемой в России задержанным морякам медицинской помощи, ссылаясь на заключения министерства здравоохранения Украины, при этом их запрос основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся под стражей в Москве.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Европейский суд по правам человека в Страсбурге
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Комментарии читателей
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22.02.2019, 15:24
Гость: Надо было

их топить. В 1983 году был сбит южнокорейский боинг, нарушивший границу СССР. Дальше, как и сейчас - санкции, "империя зла", но самолетов больше не было.
22.02.2019, 14:27
Гость: Чингачгук

Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов ============то есть предлагают новый поход "победоносной бандеровской эскадры" для новых аргументов.
22.02.2019, 14:20
Гость: Иван простак

Желание ЕСПЧ помочь Украине натолкнулось на морское право. И те совсем уж совсем лажаться не захотели. Это как кавказский судья: ти мне даль пятьдесят тысяч, ти немножко зарезаль соседа, а прокурор шакаль , и поэтому полючилёсь только условное.
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