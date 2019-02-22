ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по керченскому инциденту

11:33

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос украинских властей о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины.

"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - цитирует ТАСС сообщение Минюста РФ.

В феврале 2019 года министерство юстиции Украины направило в ЕСПЧ дополнительное заявление по делу украинских моряков с требованием предоставить им медицинскую помощь и переместить в медучреждения страны.

В сообщении Минюста РФ отмечается, что власти Украины пытались оспорить качество предоставляемой в России задержанным морякам медицинской помощи, ссылаясь на заключения министерства здравоохранения Украины, при этом их запрос основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся под стражей в Москве.