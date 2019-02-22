США перебрасывают военную технику к границе Венесуэлы

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Соединенные Штаты перебрасывают к границам Венесуэлы спецсилы и технику. Об этом, выступая в пятницу на брифинге в Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также поделилась имеющейся информацией о планах Вашингтона приобрести у одной из восточноевропейских стран оружие для его последующей передачи венесуэльской оппозиции, пишет РГ.

"На 23 февраля намечена опасная масштабная провокация: подстрекаемое, руководимое Вашингтоном пересечение границы Венесуэлы так называемым "гуманитарным конвоем", чреватое столкновением сторонников и противников действующей власти и формирующее удобный предлог силовой акции по отстранению от власти нынешнего легитимного президента страны", - заявила Захарова, отметив, что подготовка провокации ведется Соединенными Штатами по всем правилам военной науки.

Так, в распоряжении российского внешнеполитического ведомства имеется информация, что компании из Соединенных Штатов и ряда стран Североатлантического альянса прорабатывают возможность приобретения в одном из государств Восточной Европы крупной партии вооружения и боеприпасов для их последующей передачи в руки венесуэльской оппозиции. Речь идет о крупнокалиберных пулеметах, подствольных гранатометах, переносных ЗРК, а также о боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения.

"Это к вопросу о том, что подразумевается под доставкой гуманитарной помощи", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила отдельное внимание, что в данной истории прослеживается украинский след. "В частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие "Антонов"", - сказала Захарова.