США готовят стратегию «троянского коня» против России

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Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна, опубликованное в американских СМИ.

Главная особенность новой стратегии заключается в "скрытном вторжении" вглубь территории противника. Разработка новой стратегии была начата, якобы, в ответ на "угрозы" со стороны России и Китая. Весь процесс разработки займет около года, причем затраты составят порядка 135 миллиардов долларов

По словам Голдфайна, в новой стратегии будут задействованы все рода американских войск, а главную роль будет играть истребитель F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления.

Американский адмирал также заявил, что идея новой стратегии состоит в том, чтобы нанести удар по слабым местам противника, избегая столкновения с сильными сторонами.

"Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане", - сказал Голдфайн, отметив, что новая стратегия даст американским войскам "ассиметричные преимущества" перед противником.

Отмечается, что новая американская стратегия напоминает тактику "троянского коня", однако как Соединенные Штаты будут реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.