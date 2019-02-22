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США готовят стратегию «троянского коня» против России

09:00 22.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна, опубликованное в американских СМИ.

Главная особенность новой стратегии заключается в "скрытном вторжении" вглубь территории противника. Разработка новой стратегии была начата, якобы, в ответ на "угрозы" со стороны России и Китая. Весь процесс разработки займет около года, причем затраты составят порядка 135 миллиардов долларов

По словам Голдфайна, в новой стратегии будут задействованы все рода американских войск, а главную роль будет играть истребитель F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления.

Американский адмирал также заявил, что идея новой стратегии состоит в том, чтобы нанести удар по слабым местам противника, избегая столкновения с сильными сторонами.

"Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане", - сказал Голдфайн, отметив, что новая стратегия даст американским войскам "ассиметричные преимущества" перед противником.

Отмечается, что новая американская стратегия напоминает тактику "троянского коня", однако как Соединенные Штаты будут реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.

Темы: Отношения России и США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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22.02.2019, 11:54
Гость: Факты и комментарии.

Ещё 135 млрд из казны генералам щедро отсыпали. На какие цели - не ясно, военная тайна. Но деньги в казне есть, и эти деньги тратятся всё в большей степени на подготовку к большой драке.
22.02.2019, 11:05
Гость: иван з.

Бред какой-то. Из информации Телеполиса выкинули следующий пассаж:"Также информация о подобных разработках служит сигналом устрашения, как это бывает в случае любых новейших систем вооружения, когда противник не может быть уверен в их реальном существовании и эффективности".
Короче, адмирал мозги пудрит, на понт берет. Видно, нет у американцев методов против Кости Сапрыкина..., тьфу, против "посейдонов".
22.02.2019, 10:52
Гость: готовы

Пятая колонна из олигархов,чиновников и депутатов с двойным гражданством и оффшорным патриотизмом давно готова.
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