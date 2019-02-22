Гуаидо подписал первый «президентский» указ

09:13

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа опубликован в официальном Twitter политического деятеля.

Согласно документу, Гуаидо разрешил доставку гуманитарной помощи в страну.

Кроме того он отменил приказ легитимного президента Николаса Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией, оставил в силе отношения с Арубой, Бонэйром и Кюрасао и подтвердил гарантии для тех военнослужащих, которые перейдут на его сторону.

В свою очередь, правительство Мадуро выступает против поставок, начало которых запланировано на 23 февраля. Сам президент отвергает наличие кризиса и намерен доставить свою гумпомощь в Колумбию.

Позднее он согласился принять от Евросоюза два миллиарда долларов.

В конце января Гуаидо — спикер национальной ассамблеи — объявил себя главой государства. США и некоторые другие государства заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро.