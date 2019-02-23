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Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП

11:19 23.02.2019

Один из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП.

Авария произошла 22 февраля во время служебной поездки и была спровоцирована водителем, двигавшимся навстречу: он пошел на обгон, забыв о мокром снеге и скользкой дороге, передают "Вести".

В ДТП никто не пострадал, полиция проводит расследование.

Отметим, что сравнительно недавно – в сентябре минувшего года, кортеж Игоря Додона уже попадал в аварию. Тогда в его Mercedes врезался грузовик, выскочивший со "встречки".
 

Темы: Молдавия, Дорожно-транспортные происшествия
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Комментарии читателей
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23.02.2019, 23:24
Гость: Наблюдение

Все лояльные Москве лица почему-то пропадают в аварии. И личной выгоды никакой. Януковичу ведь тоже не позавидуешь. Впутываются в "дела", а потом выпутаться не могут.
23.02.2019, 14:16
Гость: Чингачгук

румыны "работают", наверняка на деньги фрс под кураторством цру
23.02.2019, 12:00
Гость: Путник

Плохиш не дремлет
Все комментарии (5)
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