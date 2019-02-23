Кортеж президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП

11:19

Один из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП.

Авария произошла 22 февраля во время служебной поездки и была спровоцирована водителем, двигавшимся навстречу: он пошел на обгон, забыв о мокром снеге и скользкой дороге, передают "Вести".

В ДТП никто не пострадал, полиция проводит расследование.

Отметим, что сравнительно недавно – в сентябре минувшего года, кортеж Игоря Додона уже попадал в аварию. Тогда в его Mercedes врезался грузовик, выскочивший со "встречки".

