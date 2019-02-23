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США хотели бы сменить власть еще в двух странах

16:49 23.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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США хотели бы сменить власть не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео в интервью телеканалу Telemundo.

Журналистка спросила, намерен ли Вашингтон бороться с недемократическими режимами в Никарагуа и на Кубе. Помпео подтвердил это.

«Мы признаем, что правительства этих стран жестоко поступают с собственным народом, представляют реальную угрозу: угрозу безопасности, угрозу для личности, лишают основных свобод», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа работает над тем, чтобы положительные результаты были достигнуты не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран, пишет Lenta.ru.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США сразу и открыто поддержали его. Москва осталась на стороне избранного главы государства Николаса Мадуро, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела другого государства.

Темы: США, Мировая экспансия США
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Комментарии читателей
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23.02.2019, 20:19
Гость: stalker

У меня есть вопросы по поводу всей этой информационной шумихи вокруг Венесуэлы. А с чего мы вдруг озаботились по поводу того, что там и вокруг этой страны происходит ? Раньше мы помогали таким странам из идеологических соображений, т.к. мы оказывали им помощь в строительстве социализма. Мы рассматривали эти страны как часть социалистического лагеря. Нас объединяла общность идеологии, идеалов, политического и экономического курса развития. А теперь ? Что в нашей собственной стране осталось от прежних времен ? Ничего. Мы семимильными шагами шли все дальше от социализма, выкинув прежние идеалы в помойку. И в результате построили олигархический капитализм, а теперь некий симбиоз олигархии и бюрократии. Так что нас связывает с Венесуэлой ? Наличие финансовых интересов российских нефтяных и газовых компаний в этой стране ? А нам то какое до этого дело ? Нам не за что сражаться и умирать в этой стране. Да и простым американцам тоже, т.к. им, по большому счету, в этой стране терять нечего.
23.02.2019, 20:05
Гость: личный опыт

....как на Красной площади будут вешать доморощенных либерастов и хохлобандеровцев.
23.02.2019, 19:22
Гость: "Пуще прежнего старуха вздурилась..." :-))))

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