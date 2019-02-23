Порошенко пожаловался, что не смог дозвониться до Путина

13:02

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News, что российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок после провокации, устроенной Киевом в Керченском проливе.

"В последний раз я пытался поговорить с ним по телефону в тот день, когда была агрессия в Черном море против моих кораблей, был выпущен огонь против трех моих кораблей… я хотел спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего ответить", — сказал Порошенко.

Путин еще в конце года объяснил, что отказывается говорить с украинским коллегой, потому что не хочет участвовать в его "нехитрых комбинациях", напоминает РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Москву, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".