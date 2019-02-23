]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко пожаловался, что не смог дозвониться до Путина

13:02 23.02.2019
Материалы по теме:

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News, что российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок после провокации, устроенной Киевом в Керченском проливе.

"В последний раз я пытался поговорить с ним по телефону в тот день, когда была агрессия в Черном море против моих кораблей, был выпущен огонь против трех моих кораблей… я хотел спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего ответить", — сказал Порошенко.

Путин еще в конце года объяснил, что отказывается говорить с украинским коллегой, потому что не хочет участвовать в его "нехитрых комбинациях", напоминает РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Москву, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

Темы: Отношения России и Украины, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.02.2019, 21:13
Гость: Олле

Обратитесь в лигу сексуальных реформ к Мелашке.Скажи от меня :)
23.02.2019, 20:15
Гость: Carlos

Кому отвечать? Щенявмерлику? Что он такое, чтобы с ним Путин разговаривал?
23.02.2019, 20:12
Гость: Carlos

Может быть порошено и не берет в рот, и не дает под хвост, но он - типичый алкаш...
Все комментарии (32)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.