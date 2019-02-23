Венесуэла закрыла три моста на границе с Колумбией

10:06

Власти Венесуэлы приняли решение временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию, сообщила в пятницу вечером вице-президент страны Делси Родригес.

"Боливарианское правительство сообщает населению, что в связи с серьезными и незаконными угрозами со стороны правительства Колумбии против мира и суверенитета Венесуэлы принято решение полностью временно закрыть мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон", - цитирует Делси Родригес РИА Новости.

На 23 февраля оппозиция Венесуэлы наметила начало доставки гуманитарной помощи в страну.

Родригес также пообещала, что сообщение между странами по этим переходам будет восстановлено, когда прекратятся "грубые насильственные действия" против Венесуэлы.

"Требуем уважения к элементарным нормам международного законодательства от (президента Колумбии -ред.) Ивана Дуке, чтобы он прекратил свои гнусные действия и перестал предоставлять территорию Колумбии для действий по приказу (президента США - ред.) Дональда Трампа против права венесуэльцев жить в мире и суверенитете", - отметила вице-президент.

Правительство Николаса Мадуро не намерено разрешать ввоз гумпомощи в Венесуэлу. Мадуро ранее объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией. В среду власти Венесуэлы также закрыли морские границы с Малыми Антильскими островами, куда входит Кюрасао, где находится один из центров сбора помощи. Еще два центра расположены в колумбийской Кукуте и бразильском штате Рорайма.