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Венесуэла закрыла три моста на границе с Колумбией

10:06 23.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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 Власти Венесуэлы приняли решение временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию, сообщила в пятницу вечером вице-президент страны Делси Родригес.

"Боливарианское правительство сообщает населению, что в связи с серьезными и незаконными угрозами со стороны правительства Колумбии против мира и суверенитета Венесуэлы принято решение полностью временно закрыть мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон", - цитирует Делси Родригес РИА Новости.

На 23 февраля оппозиция Венесуэлы наметила начало доставки гуманитарной помощи в страну.

Родригес также пообещала, что сообщение между странами по этим переходам будет восстановлено, когда прекратятся "грубые насильственные действия" против Венесуэлы.

"Требуем уважения к элементарным нормам международного законодательства от (президента Колумбии -ред.) Ивана Дуке, чтобы он прекратил свои гнусные действия и перестал предоставлять территорию Колумбии для действий по приказу (президента США - ред.) Дональда Трампа против права венесуэльцев жить в мире и суверенитете", - отметила вице-президент.

Правительство Николаса Мадуро не намерено разрешать ввоз гумпомощи в Венесуэлу. Мадуро ранее объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией. В среду власти Венесуэлы также закрыли морские границы с Малыми Антильскими островами, куда входит Кюрасао, где находится один из центров сбора помощи. Еще два центра расположены в колумбийской Кукуте и бразильском штате Рорайма.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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23.02.2019, 15:54
Гость: картофельный пирог с мясом

50% хватит за встречу?
23.02.2019, 15:53
Гость: Очень хорошо вы поддаётесь зарядке.

За закате Совка Был такой шарлатан Алан Чумак. Так он = заряжал воду=для народа.... с помощью телевизора. Сейчас в России у него появились последыши. Соловьёв, Брилёв, Киселёв и ещё парочка менее значимых. Так они здорово =заряжают= россиян на злобу и ненависть к Украине и украинцам, ну и естественно как же без ГосДепа нельзя обойтись. Тоже попал этот ГосДеп в зону зарядки.
23.02.2019, 15:47
Гость: Ты главное верь что это ЗАКОННОЕ СЧАСТЬЕ.

Вот оно что!!! Мадура на законных основаниях мордует свой народ. 3,5 млн выгнал на законных основаниях, оставшиесы пашут на Мадуру за 10 долларов в месяц то же на законных основаниях. Что же Иван-хочу и тебе пожелать такого же ЗАКОННОГО счастья. Всё идёт к этому законному счастью.
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