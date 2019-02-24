Порошенко случайно назвал Украину агрессором

10:30

Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав свою страну "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.

"Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору", - заявил Порошенко, после чего запнулся и поправился - "российскому агрессору".

Это не первая оговорка украинского лидера. Так, в январе 2018 года Порошенко во время выступления ко Дню соборности Украины оговорился, заявив, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта", напоминает РИА Новости.

"И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", — сказал Порошенко.