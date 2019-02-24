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Порошенко случайно назвал Украину агрессором

10:30 24.02.2019

Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился, назвав свою страну "агрессором", запись его выступления опубликована в YouTube.

"Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору", - заявил Порошенко, после чего запнулся и поправился - "российскому агрессору".

Это не первая оговорка украинского лидера. Так, в январе 2018 года Порошенко во время выступления ко Дню соборности Украины оговорился, заявив, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта", напоминает РИА Новости.

"И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", — сказал Порошенко.

Темы: Отношения России и Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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24.02.2019, 18:32
Гость: однозначно

Никаких случайностей.Здесь все однозначно и закономерно.
24.02.2019, 17:09
Гость: Alex202

"Это, батенька, у него ф...ческий символ"
24.02.2019, 16:34
Гость: Товарищ Сухов

Да на кол его на том же майдане, те же майданутые должны и посадить.
Такое ..ерьмо как поросенко, через трубу брать - только пачкаться.
Сами нацики, сами должны своих уродов оприходовать.
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