Пост посла Саудовской Аравии в США впервые займет женщина

13:12

Новым послом Саудовской Аравии в США станет принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд.

Принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд на протяжении 20 лет жила в США, когда ее отец принц Бандар бин Султан Аль-Сауд занимал аналогичную должность. Образование она также получила в Соединенных Штатах, новый посол известна также благодаря своей благотворительной деятельности.

Она сменит в должности принца Халеда бен Салмана бен Абдель-Азиза, сообщает "Интерфакс". Согласно королевскому указу, он займет пост замминистра обороны в ранге министра. Министром обороны Саудовской Аравии является его старший брат - наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.