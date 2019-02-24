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Пост посла Саудовской Аравии в США впервые займет женщина

13:12 24.02.2019
Флаг Саудовской Аравии. Фото с сайта Pixabay.com
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Новым послом Саудовской Аравии в США станет принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд.

Принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд на протяжении 20 лет жила в США, когда ее отец принц Бандар бин Султан Аль-Сауд занимал аналогичную должность. Образование она также получила в Соединенных Штатах, новый посол известна также благодаря своей благотворительной деятельности.

Она сменит в должности принца Халеда бен Салмана бен Абдель-Азиза, сообщает "Интерфакс". Согласно королевскому указу, он займет пост замминистра обороны в ранге министра. Министром обороны Саудовской Аравии является его старший брат - наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Темы: Саудовская Аравия, США, Посольства и консульства в мире
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