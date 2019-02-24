Что стоит за попытками оппозиции Венесуэлы доставить в страну гуманитарную помощь

12:35

На границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией произошли столкновения

Эксперты считают, что ситуация на границах Венесуэлы является лишь поводом оправдать интервенцию.

Стоп-кадр из видео CNN

Оппозиция в Венесуэле попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь, в подготовке и отправке которой активно участвовали США. Законные власти Боливарианской Республики отказались принимать этот груз.

События на границе Венесуэлы привели к конфликту между сторонниками самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо и вооружёнными силами страны.

Самые ожесточённые столкновения произошли на границе Венесуэлы рядом с колумбийским городом Кукута, ставшим пунктом сбора гуманитарной помощи. Накануне запланированной оппозицией транспортировки груза в Венесуэлу власти в Каракасе закрыли три моста, ведущих в Колумбию.

Согласно официальным данным МИД Колумбии, в столкновениях между содействовавшими передаче гумпомощи волонтёрами и венесуэльскими правоохранительными органами на границе двух стран пострадали почти 300 человек.

«На текущий момент 285 человек пострадали в столкновениях, в основном из-за слезоточивого газа и применения нелетального оружия. 37 человек были госпитализированы», — заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо. Трухильо уточнил, что среди пострадавших — 255 венесуэльцев и 30 колумбийцев.

Кроме того, в ходе попытки доставить гуманитарную помощь из Колумбии в Венесуэлу были сожжены несколько грузовиков — по разным данным, от двух до четырёх машин. Оставшиеся грузовики власти Колумбии отозвали назад.

По информации Организации американских государств, ещё 50 человек получили ранения на границе Венесуэлы и Бразилии. Кроме того, правозащитники сообщают о четырёх погибших в столкновениях 23 февраля.

Официальная позиция законных властей Каракаса гласит, что в рамках положений международного гуманитарного права гуманитарная помощь предоставляется в случае природных катастроф, вооружённых конфликтов, войны.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отметила, что утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Боливарианскую Республику, однако народ этого сделать не позволит.

Власти Колумбии заявили, что действовали мирно, но столкнулись с сопротивлением со стороны властей Венесуэлы.

«Колумбия и международное сообщество действовали мирно, а в ответ получили насилие со стороны режима Мадуро», — сказал глава МИД Колумбии Ольмес Трухильо.

Ранее в Каракасе неоднократно заявляли, что под предлогом ввоза гуманитарной помощи США планируют военное вторжение в Венесуэлу.

Соединённые Штаты действительно не интересуются благополучием венесуэльцев, рассказал RT профессор Университета Гульельмо Маркони в Италии, бывший британский дипломат Уильям Маллинсон. По его словам, сам кризис в Боливарианской Республике вызван непосредственно санкциями и эмбарго со стороны Соединённых Штатов.

«Неужели кто-то правда думает, что Дональд Трамп, Майк Помпео, Джон Болтон и Эллиот Абрамс хоть немного беспокоятся о благополучии венесуэльского народа? Это головорезы в костюмах, чьи взгляды ближе к Аль Капоне, чем к Томасу Джефферсону», — рассказал эксперт.

«Мы настоятельно призываем прекратить это»

23 февраля законный лидер Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Колумбией и дал работникам диппредставительства этой страны 24 часа, чтобы покинуть территорию Боливарианской Республики. Отметим, что при разрыве дипотношений с Вашингтоном Каракас предоставил американским дипломатам больший срок на выезд из страны — 72 часа.

В свою очередь, лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэле следует «иметь в виду любые варианты».

«Сегодняшние обстоятельства заставляют меня принять решение: официально призвать международное сообщество иметь открытыми все варианты для обеспечения свободы родины, которая борется и продолжит бороться. Надежда родилась не для того, чтобы умереть», — написал Гуаидо в своём Twitter.

Отметим, что, как заявили представители Красного Креста, на границе Колумбии с Венесуэлой были замечены фальшивые эмблемы организации.

«Мы настоятельно призываем прекратить это. Возможно, они (люди, использующие эмблемы организации. — RT) имеют добрые намерения, однако они ставят под угрозу наш нейтралитет, непредвзятость и независимость», — сообщает официальный аккаунт Красного Креста в Twitter.

Сложившаяся ситуация похожа на попытку создать предлог для интервенции, рассказал в беседе с RT геополитический эксперт и журналист Джон Уайт.

«Красный Крест и все другие гуманитарные организации отказываются иметь какое-либо отношение к этому, поскольку знают, что это «троянский конь», призванный раздуть именно такие ситуации, которые мы видели на границе», — сказал эксперт.

Повод для войны

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США в поиске повода для войны. Дипломат назвал главу Госдепа США «специалистом ЦРУ по операциям под ложным флагом» и обвинил агентов Соединённых Штатов в поджоге грузовиков с гумпомощью.

«Помпео и его наёмные убийцы отчаянно ищут повод для войны. Сегодня операция сорвалась. Если вы хотите найти тех, кто сжёг грузовик с фальшивой гуманитарной помощью, ищите их среди своих работников», — написал Арреаса в Twitter.

Ранее Помпео высказался о позиции США относительно текущих событий в Венесуэле.

Госсекретарь США пригрозил, что Вашингтон может «принять меры» в отношении Венесуэлы.

«США осуждают нападения на гражданских лиц в Венесуэле, учинённые головорезами Мадуро. Эти нападения привели к смертям и ранениям», — написал Помпео в Twitter. По его словам, США «примут меры в отношении тех, кто выступает против восстановления демократии».

До этого советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле новыми санкциями, если позиция властей по допуску гуманитарной помощи не изменится.

«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защищать граждан и впустить гуманитарную помощь или столкнуться с новыми санкциями и ещё большей изоляцией», — сказал Болтон.

Как напомнила в беседе с RT глава организации The International Action Center Сара Флаундерс, ситуация в Венесуэле никак не связана с оказанием гуманитарной помощи.

«Ни одна война с участием США не велась с гуманитарными целями. Уже сейчас можно точно сказать, что их действия вызовут в Латинской Америке настоящую бурю. Разрушение венесуэльской экономики — это преступление, на которое идут сейчас США. И именно оппозиция провоцирует кризис на границе, требуя допустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. Это богатейшие люди Венесуэлы, которые при желании могли бы обеспечить необходимым и других своих соотечественников. Вместо этого они хотят под совершенно надуманным предлогом избавиться от избранного правительства», — заключила эксперт.

Автор: Сергей Гусаров