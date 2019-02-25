Молдавский тупик

Выборы, на которые возлагались большие надежды, похоже, Молдавию ни к чему не привели, а над свежеизбранным парламентом заранее нависла угроза роспуска



Здание Парламента Молдавии. Коллаж © KM.RU

Если в Кишиневе по итогам выборов, прошедших 24 февраля, и создадут какую-то коалицию, то она будет иметь странный вид и вряд ли долго просуществует.

Расстановка сил

Небольшая постсоветская страна в юго-восточной Европе уже достаточно давно находится в состоянии перманентного кризиса. В конце 1980-х, в тогда еще союзной республике, обрели огромное влияние ориентированные на соседнюю Румынию националистические силы. Они спровоцировали войну в Приднестровье, из-за которой Молдавия оказалась расколота на две части.

В целом политическая ситуация в стране после провозглашения независимости напоминала украинскую – при власти в Кишиневе находились бывшие компартийные бонзы, создавшие альянс с националистами и проводившие неолиберальные экономические реформы по команде с Запада.

Некоторое время прозападный курс подогревался пропагандой и ура-патриотическими настроениями на фоне Приднестровского конфликта. Однако вскоре чудовищное падение уровня жизни убедительно продемонстрировало народу – в стране что-то идет не так.

Протестные настроения позволили занять президентский пост коммунисту Владимиру Воронину. Однако его положение оказалось похожим на то, в которое десять лет спустя попадет глава соседней Украины Виктор Янукович. Воронин шел на выборы, обещая левые реформы в экономике, русский язык в качестве государственного и присоединение к Союзу России и Белоруссии.

Но, став президентом, он начал проводить половинчатую политику – отказался от национализации крупнейших предприятий, затянул переговоры с Россией и не спешил делать русский язык государственным. А затем и вовсе объявил приоритетом внешней политики страны евроинтеграцию. В итоге, так ничего и не добившись, Воронин в 2009 году на фоне массовых протестов со стороны прорумынских радикалов сложил свои полномочия.

В результате реформ 2000 – 2010 годов Молдавия была преобразована в парламентскую республику. После прекращения полномочий Воронина в стране началась «чехарда» с поочередным приходом к власти различных политических сил неолиберально-прозападного толка.

Парламентские выборы 2014 года создали патовую ситуацию. Первое место на них заняли социалисты, получившие 20% голосов и 25 мест в парламенте. Однако для того чтобы создать правительственную коалицию самостоятельно или вместе с коммунистами, занявшими 21 депутатское кресло, у них не хватало сил.

В то же самое время тройка прозападных партий, совокупно контролировавшая 55 мандатов, не смогла договориться о сотрудничестве между собой.

В 2015-ом парламент мог быть распущен, однако ситуацию изменило предательство части коммунистов – 14 депутатов ПКРМ изменили своим избирателям и создали «Социал-демократическую платформу», поддержавшую прозападную Демократическую партию, фактически захватившую власть в стране.

В 2016 году выборы президента Молдовы выиграл социалист Игорь Додон, ориентированный на сотрудничество с Россией и евразийскую интеграцию. Однако, согласно конституции, его полномочия были минимальны. Пророссийское большинство молдаван замерло в ожидании парламентских выборов, на которых социалисты должны были, согласно опросам, одержать уверенную победу.

Выборы-2019

Еще в 2017 году молдавские социалисты попали в ловушку, о которой их предупреждали многие эксперты. Заблокировав предложенный «демократами» проект перевода выборов полностью на мажоритарную основу, они, тем не менее, согласились на компромисс, проголосовав за смешанный вариант, при котором половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина – в одномандатных округах.

Данный вариант был заведомо опасным, так как административный ресурс в стране принадлежал контролирующей правительство Демпартии. Но социалисты решили рискнуть и сделали этим, в итоге, царский подарок исполнительной власти.

На состоявшихся 24 февраля выборах, как и предсказывали социологи, победу одержала Партия социалистов Республики Молдова. Согласно подсчетам 99% голосов, она получила 31% по партийным спискам (17 – 18 кресел) и еще не менее 16 мандатов на «мажоритарке». Итого – предварительно 34 места. Это позволяет ей сформировать крупнейшую фракцию в парламенте.

Однако данная победа оказалась пирровой. И ниже мы объясним – почему.

На второе место по «пропорционалке» неожиданно вырвался правый оппозиционный блок ACUM, среди членов которого – немало прорумынских политиков. Он набрал более 26% голосов. Залогом его успеха стал успех в Кишиневе, где он в большинстве округов немного обошел социалистов и просто разгромил демократов. Однако за пределами столицы результаты ACUM оказались гораздо скромнее. Более того, кандидаты от блока смогли одержать личную победу всего в 12 одномандатных округах. В сухом остатке у них – 26 кресел в парламенте.

«Партия власти» - Демократическая – полностью провалила «пропорционалку», оказавшись лишь на третьем месте с 23% голосов. Однако она взяла львиную долю мест в одномандатных округах – сразу 18. Почему так получилось, в «социалистических» округах депутатами избиралась демократы? Ну так административный ресурс еще никто не отменял. Более того, по словам местных жителей, на «мажоритарке» они зачастую голосовали просто за фамилии, которые были «на слуху».

Сюрпризом для многих стал неожиданно сильный результат партии «ШОР», набравшей около 8% и ставшей «темной лошадкой» выборов. Партия позиционирует себя как консервативная и обещает защищать интересы национальных меньшинств, коих в Молдавии, как известно, проживает очень много. Часть ее списков – бывшие социалисты или коммунисты.

«ШОР» в СМИ часто называли «пророссийской» силой, однако вряд ли это корректное определение. Она просто в значительной степени опирается на «пророссийский» электорат. Наиболее же вероятным фактическим партнером для «ШОР» политологи видят Демпартию (соответствующие заявления уже сделаны обеими сторонами). Всего «ШОР» может рассчитывать на 7 – 8 мандатов в парламенте.

Крайне неблаговидной оказалась роль коммунистов и «Нашей партии». Обе политические силы опираются исключительно на электорат, ориентированный на Россию. И обе – не смогли преодолеть проходной барьер, но оттянули на себя в совокупности порядка 7% голосов.

По мажоритарным округам в парламент проходят предварительно трое кандидатов. Двое из них, несмотря на внешнее идеологическое сходство с социалистами, по мнению экспертов, де-факто связаны с Демпартией.

Большой молдавский тупик

Если суммировать голоса условно «пророссийского» и «прозападного» электората в Молдавии, мы увидим практически полную количественную идентичность.

Однако социалисты сделали целый ряд важных стратегических просчетов. Во-первых, они заведомо согласились на смешанную систему и тем самым дали карт-бланш демократам. Во-вторых, ПСРМ не смогла мобилизовать пожилых избирателей, продемонстрировавших крайне низкий уровень явки. В-третьих, социалисты не сумели привлечь на участки соотечественников, находящихся на работе в России, и недостаточно активно использовали электоральный ресурс Приднестровья.

Немаловажным фактором стала и неспособность «евразийских» сил договориться между собой. Кто тут больше виноват – ПСРМ или коммунисты с «Нашей партией» - сказать сложно, но факт остается фактом. 7% голосов ядерного электората «ушли в доход казино».

Выборы вообще могли бы из победы сразу превратиться в жестокое поражение ПСРМ, если бы не одно большое НО.

Демократы и члены ACUM друг друга на дух не переносят. Антагонизм настолько силен, что социалисты и правые оппозиционеры даже синхронно выходили на акции протеста, направленные против исполнительной власти. Несмотря на условную идеологическую близость с демократами, члены ACUM на практике к социалистам относятся даже немного лучше.

В итоге в парламенте прорисовывается конфигурация из трех «центров силы», ни один из которых не будет в состоянии самостоятельно сформировать правительство. Социалисты установят контроль над примерно третью сессионного зала, члены ACUM – над четвертью. Демпартия сама имеет менее трети голосов в парламенте, и даже, взяв в коалицию «ШОР» и «независимых» кандидатов, все равно не соберет более 37 – 40 мандатов.

Широкая же коалиция демократов, «ШОР» и ACUM – крайне маловероятна, так как правые оппозиционеры тем самым похоронят все, на чем была основана их политическая борьба, и данные выборы станут для них гарантированно последними.

Блокирование же ACUM с социалистами из-за идеологических противоречий не позволит создать стойкое объединение. Вероятность подобного исхода – лишь немногим выше предыдущего, и вряд ли такого рода коалиция принесет Молдове счастье.

Гипотетически может иметь место «розничная скупка» депутатов демократами, но такой вариант чреват стихийным «майданом». В сложившейся ситуации народ вряд ли потерпит сохранение власти за силой, не пользующейся поддержкой даже четверти избирателей.

В общем, продолжаем следить за развитием ситуации. В Молдавии, судя по всему, грядет горячий политический сезон.