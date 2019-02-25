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СБУ возбудила дела против российских моряков из‐за конфликта в Черном море

16:46 25.02.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Российских военных заподозрили в преступлении против украинских моряков. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Семеро российских военнослужащих, по мнению украинских правоохранителей, причастны к «захвату» трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Подозрения объявлены, в частности, командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову, командующему Черноморским флотом Александру Моисееву и пяти крымским пограничникам.

«Под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Украины и оперативного сопровождения седьмого управления главного управления военной контрразведки департамента контрразведки службы безопасности Украины следователями СБУ в Одесской области на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений семи военнослужащим России, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года», — подтвердила пресс-секретарь украинского генпрокурора.

По ее словам, дела открыты по статьям Уголовного кодекса «Совершение преступления группой людей» и «Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

«Малые бронированные артиллерийские катера „Бердянск“, „Никополь“, рейдовый буксир „Яны Капу“, а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью России и находятся в плену», — уточнили в украинской Генпрокуратуре.

Украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Украинские корабли непредсказуемо маневрировали, а также нарушали российскую государственную границу.

Украинские моряки задержаны. Сейчас они помещены под стражу за незаконное пересечение границы до 24 апреля.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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25.02.2019, 20:43
Гость: 2..у

Как говорится ,интересуюся:"игра в бюрильки"это "где"или "хто" или "что"?У кого "они" есть и хто ими играет на куевщине?
25.02.2019, 19:39
Гость: 2

Нарушителей нужно не содержать под стражей, а судить и выполнять решение суда. А то, что сейчас происходит - 74игра в бирюльки не понятно, зачем.
25.02.2019, 19:05
Гость: stalker

СБУ и ФСБ уже давно соревнуются в количестве уголовных дел, возбужденных против граждан двух стран. И все эти дела имеют одну и ту же перспективу. Нулевую. Так как ни одна из стран никогда своих граждан другой не выдаст. А международные организации типа Интерпол в розыск этих граждан объявлять не станут, т.к. дела политические. Пожелание простое. Ребята, хватит фигней маяться.
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