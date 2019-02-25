Американский эсминец Donald Cook прибыл в порт Одессы

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Американский ракетный эсминец USSDonaldCook (DDG75) вошел сегодня утром в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала. По предварительной информации, он пробудет там три дня - до 27 февраля включительно, сообщает местное издание «Думская».

«Дональд Кук» вошел в черноморский регион на прошлой неделе, вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщает, что эсминец прибыл, чтобы «провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе». Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики. Подобные учения будут проведены и с кораблями ВМС Украины.

Российские корабли контролируют действия судна: в Керченском проливе усилен пограничный контроль, сообщает Пятый канал.