«Ты такой шахтер, как я балерина»: Порошенко нахамил горнякам

11:34

Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил возмущенным шахтерам, которые высказали возмущение долгами по зарплате. Это произошло в ходе визита главы государства в город Червоноград во Львовской области.

Порошенко попросил первого вице-премьера Степана Кубива прокомментировать погашение задолженностей по шахтерам, после чего из толпы послышался недовольный выкрик.

В ответ на это Порошенко сказал: "Приведите его сюда", добавив: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина".