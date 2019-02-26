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«Ты такой шахтер, как я балерина»: Порошенко нахамил горнякам

11:34 26.02.2019

Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил возмущенным шахтерам, которые высказали возмущение долгами по зарплате. Это произошло в ходе визита главы государства в город Червоноград во Львовской области.

Порошенко попросил первого вице-премьера Степана Кубива прокомментировать погашение задолженностей по шахтерам, после чего из толпы послышался недовольный выкрик.

В ответ на это Порошенко сказал: "Приведите его сюда", добавив: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина".

Темы: Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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26.02.2019, 20:44
Гость: Время Ч.

Да это обычный терпила, который покупает книжки "Как заработать первый миллион" и ходит на лекции заезжих шоуменов, которые им за деньги впаривают чушь всякую. Забыл фамилию недавнего американца.
26.02.2019, 20:39
Гость: Время Ч.

Яныка не народ сбросил, а пиндосы, но украинским терпилам так хочется верить в СВОЙ выбор. Скачите дальше.
26.02.2019, 19:24
Гость: Порошенко не таскает с собой театральных актеров

А где же он их берет?
Из местных каждый раз набирают - вряд ли, охрана не согласится.
-
Про 8 лет лагерей в Волоколамске укажите, пожалуйста источник. Я не слышал об этом - с удовольствием почитаю, хоть я и не сторонник демократии.
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