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Украина призналась в закупках российского газа через Европу

14:52 26.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина за последние пять лет не прекращала закупать газ из России. Об этом она сказала в телепрограмме «Свобода слова» на телеканале ICTV, эфир которого доступен на YouTube.

Тимошенко заявила, что на границе между Европой и Украиной прежде были выстроены закольцованные газопроводы. Через них сейчас в Киев и поставляется российский газ под видом топлива из Европы.

Кандидат в президенты Украины с сарказмом заметила, что нынешние власти страны «транспортируют газ через Марс», согласно документам.

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров», — рассказала Тимошенко.

В прямом эфире лидер партии «Батькивщина» пообещала в случае своей победы в президентской гонке снизить цену на газ для граждан страны в два раза.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Во время избирательной кампании в качестве кандидатов зарегистрировались больше двух десятков человек. Среди них действующий президент страны Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. Последний в настоящий момент является лидером соцопросов.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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26.02.2019, 19:28
Гость: так мы всегда

платили по счетам...И в следующем году ЗАПЛАТИМ ,не волнуйся...Получишь полную пазуху,только не расплескай.
26.02.2019, 19:26
Гость: гы-гы- гы,???-

так ведь все знают.что понятия =российский газ=условное.По трубам в Европу идет газ с узбекистана тоже..Гы-гы-гы,вот его,родимого,и покупает Украина...Все остальное-в Европу...Это только наивные мокши верят Милеру.что газ российский..
26.02.2019, 18:19
Гость: Ходуну

Да не забудь заплатить 2,5 млрд $ по Стокгольмскому арбитражу Украине.Я думаю тебе такое тоже понравится!?
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