Украина призналась в закупках российского газа через Европу

14:52

Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина за последние пять лет не прекращала закупать газ из России. Об этом она сказала в телепрограмме «Свобода слова» на телеканале ICTV, эфир которого доступен на YouTube.

Тимошенко заявила, что на границе между Европой и Украиной прежде были выстроены закольцованные газопроводы. Через них сейчас в Киев и поставляется российский газ под видом топлива из Европы.

Кандидат в президенты Украины с сарказмом заметила, что нынешние власти страны «транспортируют газ через Марс», согласно документам.

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров», — рассказала Тимошенко.

В прямом эфире лидер партии «Батькивщина» пообещала в случае своей победы в президентской гонке снизить цену на газ для граждан страны в два раза.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Во время избирательной кампании в качестве кандидатов зарегистрировались больше двух десятков человек. Среди них действующий президент страны Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. Последний в настоящий момент является лидером соцопросов.