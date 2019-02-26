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Расследование по факту смерти Малашенко начато в Испании

10:33 26.02.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Смерть медиамагната и политолога Игоря Малашенко официально подтвердили в Испании. По факту случившегося начато расследование. Об этом «Интерфаксу» сообщили российские диппредставители в Испании.

«Отделение Гражданской гвардии Испании в Альхесирас подтвердило факт смерти российского гражданина И. Е. Малашенко. В настоящее время правоохранительные органы Испании ведут расследование обстоятельств произошедшего», — сообщили в российском посольстве.

Один из создателей телеканала НТВ, его бывший гендиректор Игорь Малашенко скончался на 65-м году жизни 25 февраля.

Как ранее написал в своем Telegram-канале главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, Малашенко «добровольно ушел из жизни».

Его жена, журналистка Божена Рынска, неоднократно заявляла о том, что психическое здоровье медиамагната сильно пошатнулось в результате бракоразводного процесса с его экс-супругой Еленой Пивоваровой.

«То, что происходит сейчас: Игоря убивают наветами в суде. Игорь очень депрессивный и очень нездоровый человек. Инсульт может случиться каждую минуту», — написала Рынска 13 февраля на своей странице в Facebook.

Темы: Расследование преступлений в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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26.02.2019, 15:28
Гость: Злой доктор

Совесть? Вы это всерьез? Откуда у этой.....совесть? Для этого человеком нужно быть
26.02.2019, 14:54
Гость: Злой доктор

Господь внял моим молитвам! Надеюсь, далее последуют Курицына, Иппоксения, рыжее зло, греф, дворкович, силуанов, амнуэль
26.02.2019, 14:52
Гость: Владимир

Этот мерзавец Малашенко - один из ГЛАВНЫХ виновников уже двадцатилетнего всеВластия ВОРОВ в России ... !
Неужели этого подонка "совесть" наконец проснулась ?!
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