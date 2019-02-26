Журналиста американского телеканала задержали во время интервью с Мадуро

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Группа журналистов Univision, которая брала интервью у Мадуро, была задержана в президентском дворце в Каракасе, сообщает CNBC. По словам главы телекомпании Дэниела Коронелла, основанием для этого стали «неудобные вопросы», которые репортеры задавали политику.

Утверждается, что интервью было прервано, а оборудование, которое использовала группа Univision во главе с репортером Хорхе Рамосом, было конфисковано.

В ответ на официальный протест, который направил Univision, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что раньше правительство страны приветствовало журналистов в президентском дворце, однако теперь «не поддерживает дешевые шоу».

Журналисты были освобождены уже после официального требования Государственного департамента США, которое озвучила заместитель госсекретаря по вопросам международных отношений в западном полушарии Кимберли Брейер, пишет РБК.

США официально признают в качестве официального президента Венесуэлы главу парламента Хуана Гуаидо.