]]> ]]>
Главная В мире Новости

Журналиста американского телеканала задержали во время интервью с Мадуро

07:55 26.02.2019
Фото со страницы Nicolás Maduro в соцсети
Материалы по теме:

Группа журналистов Univision, которая брала интервью у Мадуро, была задержана в президентском дворце в Каракасе, сообщает CNBC. По словам главы телекомпании Дэниела Коронелла, основанием для этого стали «неудобные вопросы», которые репортеры задавали политику.

Утверждается, что интервью было прервано, а оборудование, которое использовала группа Univision во главе с репортером Хорхе Рамосом, было конфисковано.

В ответ на официальный протест, который направил Univision, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что раньше правительство страны приветствовало журналистов в президентском дворце, однако теперь «не поддерживает дешевые шоу».

Журналисты были освобождены уже после официального требования Государственного департамента США, которое озвучила заместитель госсекретаря по вопросам международных отношений в западном полушарии Кимберли Брейер, пишет РБК.

США официально признают в качестве официального президента Венесуэлы главу парламента Хуана Гуаидо.

Темы: Венесуэла
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.02.2019, 10:10
Гость: Хотели бы задержать

задержали бы. Этим свободно-прессовым лишь бы кашу сварить, хоть из топора, если больше не из чего. И не стыдно же им над приговоренным к высшей мере так по-свински издеваться.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.