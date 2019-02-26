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Ким Чен Ын прибыл на поезде во Вьетнам для саммита с Трампом

07:33 26.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Поезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прибыл во Вьетнам.

После прибытия на станцию Донг-Данг в провинции Лонг-Сон Ким Чен Ын пересел в автомобиль, и кортеж направился в столицу страны Ханой. 170-километровый путь займет несколько часов, сообщает "Интерфакс".

Второй по счету саммит с американским президентом назначен на 27-28 февраля в Ханое.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Темы: Северная Корея, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков
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Комментарии читателей
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26.02.2019, 10:04
Гость: Цырк-шапито уже в Ханое!

Сплошной же спектакль. То Стена (остроумно), то Чучхе-ракеты (хохот и аплодисменты), торговая война с КНР (при объективном наращивании объёмов торговли) - семиструйный фонтан феерии! Нет, за этим искрящимся фасадом подготовка к большой войне идёт своим ходом, методично и размеренно, деньги льются в ВПК, вассалы скидываются своему вашингтонскому сюзерену в мошну как зайчики, да-да, и ваши тоже, всё идёт по плану. Но вот это, для публики - это просто детский утреник какой-то!
26.02.2019, 08:29
Гость: Питон

А что СССР слишком рано распался и советские специалисты железку до столицы Ханоя не успели дотянуть. Уже даже товарищ Ким уговорил Трампа встретиться а наш все никак одни словоблудия. Надо же умело ракетами и бомбами пугать как товарищ Ким делает и своего добивается. Не бегает не суетиться с трубами и газом а спокойно на поезде едет и никуда не торопиться ему же не надо быстрее украсть еще что-нибудь в Корее.
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