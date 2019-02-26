Ким Чен Ын прибыл на поезде во Вьетнам для саммита с Трампом

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Поезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прибыл во Вьетнам.

После прибытия на станцию Донг-Данг в провинции Лонг-Сон Ким Чен Ын пересел в автомобиль, и кортеж направился в столицу страны Ханой. 170-километровый путь займет несколько часов, сообщает "Интерфакс".

Второй по счету саммит с американским президентом назначен на 27-28 февраля в Ханое.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.