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Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

15:55 26.02.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента действующего лидера Петра Порошенко из-за расследования о хищениях в ВСУ.

Расследование о масштабных хищениях в украинской армии провели журналисты Bihas.info. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%, сообщает ФАН.

По мнению авторов расследования, от «Укрооборонпрома» они получили не менее 250 миллионов гривен (более 9 миллионов долларов).

«Мы считаем, то, что было сделано, и то, что журналистами обнародовано – попадет под статью 112 уголовного кодекса - это государственная измена… - заключила Тимошенко. - Мы объявляем, что вместе с другими фракциями начинаем процедуру импичмента президента».

Согласно конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил государственную измену или другое преступление. В Верховной раде должна быть создана временная следственная комиссия по этому вопросу. Ее выводы будут рассмотрены на заседании парламента.

Темы: Ситуация на Украине, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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Комментарии читателей
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26.02.2019, 23:50
Гость: Питон

Отставки президета Украины пока не будет и он протянет до выборов. В Раде аннулировали бланки по сбору подписей об импичменте Порошенко, Тимошенко в бешенстве рвет свою косу или что там от неё осталось.
26.02.2019, 23:35
Гость: Пилот

Кобра вступила в смертельную схватку с шоколадным кабаном и она доберется до его поросячий шеи и выпустит яд не зря ее Янукович боялся и пытался сгноить в тюряге а надо было стразу удавить.
26.02.2019, 21:46
Гость: буквоед

Не важно, что написано в статье, а важно, что сказано с трибуны парламента. Есть видео, посмотрите и послушайте.
Все комментарии (15)
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