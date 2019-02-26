Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

15:55

Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента действующего лидера Петра Порошенко из-за расследования о хищениях в ВСУ.

Расследование о масштабных хищениях в украинской армии провели журналисты Bihas.info. По их данным, махинациями в оборонной сфере занимались приближенные к Порошенко должностные лица, которые продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%, сообщает ФАН.

По мнению авторов расследования, от «Укрооборонпрома» они получили не менее 250 миллионов гривен (более 9 миллионов долларов).

«Мы считаем, то, что было сделано, и то, что журналистами обнародовано – попадет под статью 112 уголовного кодекса - это государственная измена… - заключила Тимошенко. - Мы объявляем, что вместе с другими фракциями начинаем процедуру импичмента президента».

Согласно конституции Украины, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил государственную измену или другое преступление. В Верховной раде должна быть создана временная следственная комиссия по этому вопросу. Ее выводы будут рассмотрены на заседании парламента.