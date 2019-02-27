Белоруссия попросила Россию о кредите для выплаты долга в 600 млн долларов

15:38

Белоруссия обратилась к России с просьбой о займе. Средства в размере 600 миллионов долларов предполагается использовать для рефинансирования уже существующего долга Минска перед Москвой, сообщил глава белорусского Минфина Максим Ермолович. Его процитировал «Интерфакс».

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято», — отметил министр финансов Белоруссии.

По его словам, в межгосударственных договоренностях речь шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства Российской Федерации в 2019 году.

«Объем этих платежей составляет 600 миллионов долларов», — добавил Ермолович.

Глава Минфина отметил, что просьба, с которой Минск обратился к Москве, является стандартной. Все механизмы по подобному взаимодействию между странами отработаны.

«Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», — добавил белорусский чиновник, заметив, что средства, которые Россия может занять Белоруссии, ранее федеральным законом о бюджете уже были заложены в российскую казну на 2019 год.