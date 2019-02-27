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Белоруссия попросила Россию о кредите для выплаты долга в 600 млн долларов

15:38 27.02.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Белоруссия обратилась к России с просьбой о займе. Средства в размере 600 миллионов долларов предполагается использовать для рефинансирования уже существующего долга Минска перед Москвой, сообщил глава белорусского Минфина Максим Ермолович. Его процитировал «Интерфакс».

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято», — отметил министр финансов Белоруссии.

По его словам, в межгосударственных договоренностях речь шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства Российской Федерации в 2019 году.

«Объем этих платежей составляет 600 миллионов долларов», — добавил Ермолович.

Глава Минфина отметил, что просьба, с которой Минск обратился к Москве, является стандартной. Все механизмы по подобному взаимодействию между странами отработаны.

«Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», — добавил белорусский чиновник, заметив, что средства, которые Россия может занять Белоруссии, ранее федеральным законом о бюджете уже были заложены в российскую казну на 2019 год.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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27.02.2019, 16:02
Гость: Пенсионер

Если не могут погасить сейчас уже взятый ранее кредит, то нужно просто увеличить им процент по выплате за просрочку выплаты кредита и все, а не давать в долг еще новые деньги! Они нам должны, а мы им будем давать новый кредит?! Они что, совсем ку-ку?
27.02.2019, 15:56
Гость: ИванОв ИвАнов

Наглые попрошайки.
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