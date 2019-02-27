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Небензя обвинил Вашингтон и Лондон в «ограблении венесуэльского народа»

09:13 27.02.2019
Василий Небензя. Фото с сайта wikipedia.org
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предостерег от реализации силового сценария смены власти в Венесуэле и призвал разблокировать венесуэльские активы в западных странах.

"Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается не решение проблем Венесуэлы и не забота о ее народе, а смена режима, включая угрозы сделать это путем военной интервенции", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

"Хотели бы предупредить от необдуманных шагов по реализации в Венесуэле военного сценария, о котором мы все чаще и чаще слышим. Они могут иметь самые тяжелые и непредсказуемые последствия и для региона, и для всего мира", - цитирует российского дипломата "Интерфакс".

Он также назвал попытку доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля "гуманитарным шоу", разыгранным Вашингтоном.

"Вместо лицемерной попытки ввезти помощь на $20 млн, необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости", - сказал Небензя.

Он также напомнил о блокировке активов венесуэльской компании PDVSA на $7 млрд, а также и венесуэльского золота в Великобритании на $1,2 млрд.

"Вашингтон и Лондон за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства. С тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим", - подчеркнул Небензя.

"Тот факт, что в отношении этой страны с 2013 года действуют американские санкции, которые во многом являются причиной нынешней экономической ситуации в стране, разумеется, замалчивается. О том, что общий ущерб экономике страны от этих санкций оценивается в $345 млрд, разумеется, тоже ни слова", - отметил постпред РФ при ООН.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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27.02.2019, 13:48
Гость: Иван

И в это время Путин, Медведев, Набиулина как и все последние годы дарят странам НАТО (прежде все США) ежегодно 3-4 сотни миллиардов долларов плюс специально открывают все банковско-финансовые шлюзы для утекания туда-же еще примерно столько-же миллиардов долларов в виде бегства капиталов (все это составляет больше половины всего годового федерального бюджета)- вопиющее предательство и измена родине нынешних правителей России. Когда-же они ответят за все это? Когда-же появится хоть минимальная справедливость?
27.02.2019, 12:39
Гость: Юри_й

конечно. или у вас есть какие то пруфы вашим выдумкам?
27.02.2019, 12:27
Гость: Длинный нос

Ну конечно- это вовсе не Россия ограбила Венесуэлу.
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