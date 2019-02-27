]]> ]]>
Главная В мире Новости

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое

17:32 27.02.2019
Стоп-кадр из видео
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое, где у них состоится второй в истории саммит.

Трамп на встрече выразил надежду, что саммит станет успешным.

"Первый саммит был очень удачным. Я был удовлетворен, вы тоже", - указал он. "Надеюсь, что этот будет таким же или еще более великим по сравнению с первым: мы достигли больших успехов, и, полагаю, наибольший из них - это наши отношения. Это действительно хорошо", - цитирует Трампа ТАСС.

В свою очередь Ким Чен Ын также уверен, что второй саммит КНДР - США принесет реальный результат.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли в среду к старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole, где у них состоялась первая с июня прошлого года встреча. Лидеры двух государств провели короткую встречу тет-а-тет, после чего отправились на совместный ужин в расширенном составе. Основная же часть переговоров состоится 28 февраля.

Темы: Северная Корея, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.02.2019, 20:24
Гость: Толстый тролль

Подумать только. Ким и Трамп встречаются, говорят и договариваются. Вот ведь что бомба животворящая делает!!! :))
27.02.2019, 20:21
Гость: Да не

купить! А сделать. Или не успел, или не смог.
27.02.2019, 19:21
Гость: Европеец

Не успел бомбу купить.
Все комментарии (9)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.