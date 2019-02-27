]]> ]]>
Главная В мире Новости

ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии

10:31 27.02.2019
Стоп-кадр из видео в ВКонтакте
Материалы по теме:

Пакистанские военные заявили, что в среду утром сбили два индийских военных самолета, нарушивших, как считают в Исламабаде, воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Пилот одного из индийских самолетов был взят в плен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Вооруженных сил Пакистана генерал-майора Асиф Гафур.

«В ответ на удары военно-воздушных сил Пакистана сегодня утром индийские ВВС нарушили линию контроля (фактическую границу, разделяющую две соседние страны в Кашмире). ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство Пакистана. Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой – в районе линии контроля», - написал в Twitter глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.

Ранее индийские СМИ сообщили, что около 10.40 по местному времени в округе Багдам в Джамму и Кашмире потерпел крушение самолет ВВС Индии. По предварительной информации, оба пилота погибли.

Кроме того, стало известно, что самолеты ВВС Пакистана, нарушив линию разграничения в Кашмире, нанесли удары близ позиций индийской армии на территории подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир. О жертвах и разрушениях на земле не сообщается.

В то же время истребители ВВС Индии осуществили перехват по меньшей мере трех военных самолетов Пакистана в воздушном пространстве штата Джамму и Кашмир.

Темы: Индия, Пакистан, Военные конфликты в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.02.2019, 16:18
Гость: Дядя Ваня

Я мы, терпилы, смотрим как Дональд Кук паркуется в Одессе вместо того чтобы ржаветь на дне Босфора .
27.02.2019, 16:01
Гость: Да нет

Mudak, это именно бред про десятки миллионов. У них просто восприятие жестокости от вашего отличается - поэтому все кошмары "патриоты" берут из их школьных учебников и, по своей привычке к вранью, пересказывают как некие разведанные тайны. Ну и преувеличить в сотни раз - не без этого.
И полезно почитать русских писателей про "освоение" Сибири и Ср.Азии… Там грабили не меньше..
27.02.2019, 15:33
Гость: Европеец

Примем Индию и Пакистан в НАТО и будет там мир.
Все комментарии (14)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.