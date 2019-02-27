ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии

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Пакистанские военные заявили, что в среду утром сбили два индийских военных самолета, нарушивших, как считают в Исламабаде, воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Пилот одного из индийских самолетов был взят в плен.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Вооруженных сил Пакистана генерал-майора Асиф Гафур.

«В ответ на удары военно-воздушных сил Пакистана сегодня утром индийские ВВС нарушили линию контроля (фактическую границу, разделяющую две соседние страны в Кашмире). ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство Пакистана. Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой – в районе линии контроля», - написал в Twitter глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.

Ранее индийские СМИ сообщили, что около 10.40 по местному времени в округе Багдам в Джамму и Кашмире потерпел крушение самолет ВВС Индии. По предварительной информации, оба пилота погибли.

Кроме того, стало известно, что самолеты ВВС Пакистана, нарушив линию разграничения в Кашмире, нанесли удары близ позиций индийской армии на территории подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир. О жертвах и разрушениях на земле не сообщается.

В то же время истребители ВВС Индии осуществили перехват по меньшей мере трех военных самолетов Пакистана в воздушном пространстве штата Джамму и Кашмир.