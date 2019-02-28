Кто скрывается под личиной миротворцев в ЦАР

19:44

21 февраля 2019 года СМИ обнародовали информацию о преступлениях миротворческого контингента (MINUSCA) в Центральноафриканской республике

Прикрываясь благими намерениями, «синие каски» сеют хаос и разруху с этой стране.

Фото с сайта riafan.ru

Речь идет не только о насилии над местными жителями, но и об убийствах. Преступники чувствуют себя безнаказанными: за зверские преступления «защитники» получают условные наказания.

Миротворческий контингент появился в ЦАР в 2014 году, после событий 2013 года, когда группировка «Селека» (поддерживается Францией) захватила дворец Франсуа Бозизе и захватила столицу государства. Годом ранее в ЦАР началась гражданская война, которая продолжается до сих пор.

ООН внимательно следила за развитием событий в регионе. И после упомянутых выше событий направила в республику контингент миротворцев.

Костяк составили из военнослужащих Африканского союза. Параллельно военное вмешательство увеличила Франция, которая давно стремилась вернуть контроль над континентом. Однако у местного населения потуги Парижа, мягко говоря, энтузиазма не вызывают. Коренные жители с презрением относятся к незваным гостям, и далеко небеспричинно.

«Синие каски» для местных – это, прежде всего, торговцы смертью. Так называемые миротворцы ООН даже и не пытаются скрывать свой грязный бизнес. Они в открытую торгуют оружием. Настолько нагло, что представителей MINUSCA несколько раз ловили с поличным.

В 2015 году жители города Банги КМ5 собственными силами задержали миротворца ООН, когда тот приехал, чтобы исполнить заказ. У него отобрали сумку, забитую доверху автоматами АК-47. Как выяснилось, для преступника этот случай был далеко не единичным.

Еще один скандал разразился в апреле 2018 года, когда солдат MINUSCA пытался продать более тысячи патронов, украденных на складе. Во время попытки сбыть товар миротворец ООН был пойман жандармами, которые дежурили в этом районе. Характерно, что торговец смертью перед задержанием вел себя вызывающе и даже успел подраться с местным таксистом.

По данным на 10 марта 2018 года, из миссии ООН в ЦАР было отозвано 450 «синих касок». Причина – многочисленные нарушения, выявленные среди контингента.

Стоит отметить, что статистика учитывает лишь единичные случаи. О масштабах происходящего можно только догадываться, поскольку крупных игроков грязного бизнеса от MINUSCA поймать практически невозможно.

«Синие каски» - этакие волки в овечьих шкурах, которые при любом удобном случае прикрываются формальным статусом миротворца. Они избегают ответственности в ЦАР и попадают под суд только в стране, из которой приехали.

Торговлей оружием миротворцы ООН не ограничиваются. Они держат в страхе население ЦАР из-за того, что творят настоящий произвол. Нередки случаи насилия. Причем как над женщинами, так и над мужчинами. На возраст своих жертв в MINUSCA также не принято обращать внимания. Дошло до того, что о сексуальных надругательствах миротворцев стала писать французская пресса. Обширный материал опубликовало, в частности, издание Ouest France.

Среди контингента MINUSCA попадаются также убийцы. Уже в этом году солдаты миссионеры ООН учинили расстрел над двумя местными жителями. История облетела как местные, так и международные СМИ.

А ведь, согласно уставу миротворческой миссии, один из принципов посланцев ООН – это добрососедство.

Грязный и пустой пафос. Таких соседей даже врагу не пожелаешь.

Неудивительно, что далеко не все бойцы Африканского Союза спешат оказаться в рядах MINUSCA. Наглядный тому пример: в октябре позапрошлого года Совбез Организации Объединенных Наций одобрил заявку на 900 дополнительных военнослужащих. А через полгода удалось найти только 400 человек.

Бойцы MINUSCA продолжают чувствовать безнаказанность в ЦАР, и от их действий продолжают страдать люди. О какой-либо пользе от так называемых миротворцев говорить не приходится.

Подробнее читайте в материале ФАН

