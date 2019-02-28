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Украина решила больше не выставлять российское судно «Норд» на торги

15:02 28.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Рыболовное российское судно «Норд», которое было арестовано в Азовском море украинскими пограничниками, решено больше не выставлять на электронные торги. Об этом сообщило агентство УНН.

В пресс-службе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, предположили, что корабль могут передать морской академии для использования в научных и учебных целях.

Подобный шаг связан с тем, что ранее «Норд» несколько раз пытались продать на электронных торгах. Ни одни из них не состоялись. Теперь агентство «рассматривает целесообразность изменения пути управления активами», то есть самого судна.

Результаты торгов, предположили в Нацагентстве, могли зависеть от негативного информационного поля. Возможно, шансы покупки «Норда» за пределами территориальных вод Украины уменьшились из-за публикаций в СМИ.

Рыболовное судно, шедшее под флагом РФ, было задержано 25 марта. На его борту находились 10 членов экипажа. Двое из них вернулись в Крым через Белоруссию. Капитана «Норда» обвинили по нескольким статьям. В свою очередь, крымское УФСБ возбудило уголовное дело об угоне судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 20:37
Гость: Гость

"корабль могут передать морской академии для использования в научных и учебных целях"
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И куда оно будет ходить? Сразу после выхода из укрограниц в Азовском море оно будет арестовано пограничниками РФ и передано законному владельцу!
28.02.2019, 19:44
Гость: Устали?

Отдохните!
Худшее у вас ещё впереди!
Я даже знаю, чем вы закончите!
Не испытывайте иллюзий!
Пока русский народ на эти Земли не принёс цивилизацию, обжил и обустроил, там было Дикое поле.
История имеет свойство повторяться!
28.02.2019, 18:55
Гость: А. В.

Основное обвинение экипажу (и капитану!) "Норда" абсолютно "высосано из пальца".
Где здесь нарушение "правил вьезда-выезда на оккупированную территорию"?
"Норд" и его экипаж (и капитан) не "вьезжали" на территорию "оккупированного Крыма", а были там всё время! В Керчи.
И не "выезжали из Крыма" на к.-л. др. территорию, а были всего лишь в международных водах.
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На сегодняшний день "НОРД" (согласно букве нынешнего украинского законодательства) незаконно захваченная гос. органами Украины собственность украинского же совхоза.
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