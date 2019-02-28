В Сети обсуждают Порошенко, сорвавшего шапку с головы девушки

14:38

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.

Видео опубликовала в YouTube журналист Татьяна Высоцкая. По ее словам, оно было сделано 27 февраля во время визита Порошенко в Запорожье. Позднее блогер Александр Демидович на своей странице в Facebook сообщил, что девушка в толпе спросила у Порошенко: «За что преследуете Шария». По его словам, именно из-за этих слов украинский президент сорвал с нее шапку.

Отметим, что на кадрах сложно однозначно рассмотреть, кто срывает шапку: Порошенко или все-таки его охранник, стоящий рядом. Пользователи Сети полагают, что это сделал лично Порошенко.

Поведение украинского президента вызвало массу шуток в комментариях к видео, пишет ФАН. В частности, Ярослав Ясинський шутит, что на Украине есть такая традиция: если сорвать с человека шапку — станешь президентом.

«Хорошо, хоть не украл шапочку-то», — иронизирует Июна Колибри.

«Она, видимо, спросила: «господин президент, Вы не могли бы кинуть в меня шапкой?». Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу», — пишет Aleksei Polkhirev.