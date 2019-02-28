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В Сети обсуждают Порошенко, сорвавшего шапку с головы девушки

14:38 28.02.2019

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.

Видео опубликовала в YouTube журналист Татьяна Высоцкая. По ее словам, оно было сделано 27 февраля во время визита Порошенко в Запорожье. Позднее блогер Александр Демидович на своей странице в Facebook сообщил, что девушка в толпе спросила у Порошенко: «За что преследуете Шария». По его словам, именно из-за этих слов украинский президент сорвал с нее шапку.

Отметим, что на кадрах сложно однозначно рассмотреть, кто срывает шапку: Порошенко или все-таки его охранник, стоящий рядом. Пользователи Сети полагают, что это сделал лично Порошенко.

Поведение украинского президента вызвало массу шуток в комментариях к видео, пишет ФАН. В частности, Ярослав Ясинський шутит, что на Украине есть такая традиция: если сорвать с человека шапку — станешь президентом.

«Хорошо, хоть не украл шапочку-то», — иронизирует Июна Колибри.

«Она, видимо, спросила: «господин президент, Вы не могли бы кинуть в меня шапкой?». Он как настоящий президент не мог отказать народу. Я иного объяснения не вижу», — пишет Aleksei Polkhirev.

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 22:10
Гость: Он подумал,

что это Фантомас:)))
28.02.2019, 21:13
Гость: Гость

Это у него уже нервы сдают. Лично я не первый раз на выборах, но такого не помню - даже когда Янукович стал президентом. На этот раз все будет не по-детски. В смысле подделать голоса будет ну очень сложно, а без админресурса он точно не победит. Вы представляете насколько все серьезно, если люди просятся, чтобы вместо членов избирательных комиссий их взяли на должности обычных наблюдателей, а их не берут. Потому что наблюдатель на этих выборах намного важнее члена избирательной комиссии - он должен быть по сути "термоядерным". Я такое слышу впервые, потому что всегда наблюдателями брали обычных "одуванчиков" - типа бабушек-пенсионерок. Представьте теперь, что там будет твориться. Тем более полиция явно не на стороне Пети, а именно она будет следить за процессом. Так что админресурс явно не прокатит, а по-другому он победить просто не способен. Судя по всему ему уже остался последний месяц. Так что, Вова, лови момент. Вообщем ты знаешь как это делается - пообещай этим двум (по отдельности конечно) свою безграничную поддержку на этих выборах в лице русскоязычного электората, и они тебе будут благодарны по гроб жизни...
28.02.2019, 20:58
Гость: Подумаешь, шапку!

Догола же он её не раздел!
Человек с бодуна!
Нужно отнестись с пониманием.
А может, у него шапки нет?
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