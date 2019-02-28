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Дональд Трамп отказался снимать все санкции с КНДР

12:13 28.02.2019
Дональд Трамп
Фото с сайта pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын настаивал на полной отмене санкций, но американские власти не готовы пойти на это, передает The Guardian.

«В основном они хотели, чтобы санкции были полностью сняты, а мы не хотели этого делать», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита с лидером КНДР в Ханое. При этом он отметил, что хотел бы отменить санкции против Северной Кореи, поскольку верит в потенциал КНДР.

Саммит лидеров США и КНДР завершился досрочно. Стороны не достигли никаких соглашений, сообщили в Белом доме. Трамп заявил, что мог подписать соглашение с КНДР, но, по его словам, «лучше сделать это правильно, чем быстро». Президент США добавил, что тон переговоров с Ким Чен Ыном был дружественным.

Во время переговоров Трамп и Ким Чен Ын обсуждали отказ КНДР от ядерного оружия. По словам президента США, лидер Северной Кореи готов отказаться от ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, крупнейшего ядерного объекта в стране, в обмен на полную отмену санкций. При этом госсекретарь США Майк Помпео отметил, что у КНДР останутся другие ядерные объекты, в том числе как минимум один завод по обогащению урана.

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея, США
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 17:04
Гость: Все путем,двое

торгуются на равных!Ына не провести,он вам не Пу,готовый сдать Курилы,за мифические персрективы.Он вам не Пу,собаченкой бегающий за Трампом.Он так себя поставил,что Трамп едет за ним в далекий Вьетнам.Говорите все народы желают Пу президентом у себя?Вот уж не знаю,я бы хотел,чтобы Пу попробовал разок поступить как Ын,если сможет,если способен.
28.02.2019, 16:11
Гость: русский

Тот за три дня до Львова, а этот Америку в радиоактивный пепел.

///////

Навеяло: "Галантерейщик и кардинал - это сила!"
28.02.2019, 16:06
Гость: русский

Ким, кроме того, что не дурак - ещё и не из робкого десятка - не то, что некоторые...
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