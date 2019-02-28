Скромность лидера как залог процветания страны

В новейшей истории неоднократно встречались лидеры стран, которые добивались выдающихся экономических успехов, будучи весьма скромными людьми. ВИДЕО

Можно в очередной раз вспомнить И.В. Сталина и его имущество, оставшееся после смерти генсека. На которое не позарился бы даже бездомный, однако именно при Сталине СССР стал экономической и военной сверхдержавой.

А можно вспомнить создателя процветающего Сингапура – Ли Куан Ю, который не имел личной резиденции, персонального автомобиля и обслуги. Более того, им же созданное «Бюро по борьбе с коррупцией» неоднократно проверяло деятельность как самого Ли Куан Ю, так и членов его семьи. Звучит фантастически, но это действительно имело место быть.

Хосе Мухика. Фото с сайта rusunion.com

Не менее выдающиеся успехи продемонстрировал 40-й президент Уругвая Хосе Мухика, которого в народе называют «Пепе». К несчастью для Уругвая, он занимал высший государственный пост с 2010 по 2015 год, то есть очень недолго. Однако этого срока ему вполне хватило для превращения отсталого Уругвая в динамично развивающуюся страну. ВВП на душу населения стал третьим в Южной Америке и 45-м в мире.

Для сравнения: Россия занимает только 62-е место, при этом Уругвай не имеет и процента от тех богатств, коими располагает Россия. Самое сложное, что производят в Уругвае – это обувь. На экспорт Уругвай отправляет мясо, рыбу и сельхозпродукцию, при этом завозить приходится нефть, оборудование и даже одежду.

То есть по всем показателям Уругвай весьма посредственная страна даже по южноамериканским меркам, не имеющая развитой промышленности и обделенная природными ресурсами. Однако с 1 января 2019 года МРОТ в этой стране вырос до 461 доллара или 30 426 рублей. А средняя зарплата достигла 613 долларов или 40 500 рублей.

Вот так выглядит настоящее вставание с колен, а не пропагандистское.

А возможно все это стало благодаря президенту Уругвая Хосе Мухика, который и сам не воровал, и другим не давал. В период его президентства чиновничьему ворью прищемили хвост, да и всем остальным преступникам пришлось несладко, благодаря чему Уругвай является одной из самых безопасных латиноамериканских стран. Об уровне безопасности красноречивее всего говорит «кортеж» президента, состоящий из двух дешевых «фольксвагенов», а штат охраны состоит из двух телохранителей. И вот что странно – при проезде президентского «кортежа» в Монтевидео почему-то не перекрывают улицы, создавая многокилометровые пробки.

Сам президент ездит на древнем «Фольксваген-Жук» 1987 года выпуска, купленным им за 1945 долларов. В 2013 году один из арабских шейхов предложил ему продать этот автомобиль за миллион долларов. Однако Мухика отказался, мотивировав отказ привязанностью к любимому автомобилю.

Фото с сайта ecolife.ru

Кстати, в стране не платится транспортный налог за подержанные автомобили и мотоциклы. Мухика не имел президентской резиденции и проживает с супругой на ферме, где даже нет водопровода. При этом в стране число бедных снизилось за пять лет с 39% до 11% населения, но «Пепе» все равно считает эти цифры позором для Уругвая и отдает 90% своей зарплаты на благотворительность.

По его словам, он вполне может прожить на 1250 долларов или 10% от президентской зарплаты. Многие граждане Уругвая живут на меньшие деньги, и президент не имеет морального права шиковать, пока другие бедствуют.

Хосе Мухика не согласен с прозвищем «самого бедного президента в мире», он утверждает, что люди, считающие его бедным, неверно понимают суть богатства. «Я не самый бедный президент. Самым бедным является тот, кому для жизни нужно слишком много, — объяснял он как-то в беседе с корреспондентом The Guardian. — Мой образ жизни — это следствие моих ран. Я сын своей истории. Прежде я часто чувствовал себя самым счастливым человеком на свете просто потому, что у меня был матрас».

За пять лет Мухика отдал на благотворительность 550 000 долларов, а когда покинул пост президента, то отказался от пенсии. Благотворительностью также прославилась и его супруга.

Уругвай гордится своими социальными традициями. Правительство устанавливает цены товары первой необходимости и бесплатно предоставляет компьютеры и образование каждому ребенку. Ключевые энергетические и телекоммуникационные отрасли национализированы.

К достижениям уругвайского президента, таким образом, можно отнести:

- бесплатную медицину,

- повышение всеобщей грамотности населения до 97%,

- низкую преступность,

- рост ВВП с 40 до 57 млрд долларов,

- уменьшение процента бедных с 39% до 11%,

- рост зарубежных инвестиций на 400%.

А еще при Хосе Мухика в Уругвае был принят самый радикальный законопроект, согласно которому государство получает право легально производить, распределять и продавать марихуану. Благодаря такому шагу Мухика сделал Уругвай неинтересным для наркокартелей. Какой смысл поставлять в страну марихуану, если её законодательно разрешили выращивать? Но не перепродавать.

Все это показывает, что при разумном, грамотном управлении и работающем в интересах народа лидере даже самая слаборазвитая и бедная ресурсами страна может добиться неплохих показателей за весьма короткое время. Не зря говорится, что роль личности в истории никто не отменял. И счастье для той страны, когда во главе её встают люди типа Ли Куан Ю или Хосе Мухика.

И неважно, что первый капиталист до мозга костей, а второй марксист. Если у людей есть совесть, чувство долга и ответственности за свою страну, то такой стране и народу остается только завидовать.



