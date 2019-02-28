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В конгрессе предложили разведке США собрать данные о финансах Путина

09:24 28.02.2019
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Члены палаты представителей конгресса США, республиканка ​Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс, разработали законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Внесенный в конгресс законопроект  предписывает американской разведке собрать данные о финансовых активах «Путина и его союзников», пишет РБК.

«Наилучший способ провести наступление на власть Путина и его сторонников — начать охоту за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые подпитывают их операции. Настало время для ответного удара и защиты нашей демократии», — говорится в заявлении Демингс.

Она напомнила, что уже 26 россиян и три российские компании были обвинены в США во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Однако, по мнению Демингс, действующая администрация предприняла недостаточно усилий для «предотвращения будущих атак».

Накануне, 27 февраля, конгресс США опубликовал обновленный вариант законопроекта DASKA, предусматривающего введение нового пакета санкций против России. В документе, в частности, прописаны ограничения против политических деятелей, олигархов или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Американской разведке, если законопроект будет принят, предстоит представить в конгресс доклад «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

Темы: Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 16:00
Гость: Натан

Советская элита девяностых и нынешняя российская из олигархов и коррупционеров, конечно, не враги Западу, они скорее конкуренты, они и их близкие интегрированы в Запад, там их деньги, яхты, дворцы, там их будущее. Из России они выкачивают только все ее соки и делают это в партнерстве с западными деловарами. А по отношению к своему народу и к России, они паразиты и враги! Враги даже больше, чем западные акулы. Сообща они набрасываются на российские ресурсы, как акулы на косяк сардин. Они и не друзья, но они вынуждены объедрняться, чтобы грабить Россию. для этого все средства хороши, в том числе иммитация взаимной борьбы ворона с вороном. Инициатива Конгресса из этой серии!
28.02.2019, 15:40
Гость: Зоя

Американцы ставят спектакль специально для российского народа.
Они изобразят бурную деятельность по поиску наворованного и ничего "не найдут".
И по выводам американского расследования окажется
американский ставленник в России очень бедным и честным.
Какой "хитрый" ход!
А еще добавлю, если бы Путин был не их(американцев) ставленник, им вывести на свет Божий миллиарды Ролдугина и прочих "друзей-кошельков" президента РФ - раз плюнуть, но этого сделано не было.
Так что будущее расследование США - только лишь дешевый спектакль.
28.02.2019, 15:25
Гость: США

США - это империя зла. Они ведут себя так как будто весь мир принадлежит им. Это так и будет если наконец мир не очнётся от амеровского гипноза и всерьёз не поставит заслон американской экспансии на пути порабощения всего мира. Как защебетал Трамп при встрече с Кимом в Ханое, уважают тех кто готов постоять за себя и отстаивает свои интересы, и топчут тех кто это делать либо боится либо стесняется. У России были все возможности поднять свою экономику после развала СССР на уровень не ниже Китайской. Кстати при развале СССР ВВП России был равен Китайскому. Но предательская политика по отношению к своей экономике привела к такому результату что Южная Корея уже наступает на пятки России по размеру ВВП. Территория Кореи примерно равна одной области России например Саратовской или Оренбургской. Уничтожалась промышленность - Авиастроение, машиностроение, электроника, автогиганты (ЗИЛ), и ряд других крупных гигантов и даже целых отраслей. Кто будет считаться со слабой в экономическом плане страной? Никто. Как относятся в мире к слаборазвитым африканским странам? Просто считают что они находятся ещё в периоде средневековья, как жили в хижинах так и живут.
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