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Военные США вывезли 50 тонн золота ИГИЛ* из Сирии

09:42 1.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Военнослужащие США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, договорившись с террористами в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на сирийское государственное новостное агентство SANA.

Агентство утверждает, что боевики передали все свое золото - около 40 тонн - военным США в обмен на гарантии безопасности. Еще 10 тонн золота американские военнослужащие нашли в других тайниках террористов ИГИЛ*.

По данным журналистов, золото исламисты награбили на территории Ирака и Сирии и спрятали в окрестностях населенного пункта Багхуз в последнем анклаве группировки в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ* в Сирии и объявил о выводе американского военного контингента из страны.

Позже он уточнил, что из заявленных двух тысяч солдат и офицеров ВС США в Сирии останутся не две сотни, как планировалось ранее, а 400.

* Запрещенная в РФ террористическая организация

Темы: США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 19:21
Гость: Викторс

Господа-товарищи ,а вы вообще в курсе где и как хранятся госценности ?
Или вы еще смотрите мультфильмы ?
Кто сказал что они лежат в сейфе ?
А может они закопаны у Симбада или как его там в конкретном случае
01.03.2019, 18:05
Гость: Ну а как отдавать золото,

сданное на хранение, например, Германией? Не все же вольфрамовыми слитками.
01.03.2019, 17:31
Гость: Время Ч.

Контракты миллиардные на поставку вооружений и престиж. Да и опыт боевой не помешает.
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