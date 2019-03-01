Военные США вывезли 50 тонн золота ИГИЛ* из Сирии

09:42

Военнослужащие США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, договорившись с террористами в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на сирийское государственное новостное агентство SANA.

Агентство утверждает, что боевики передали все свое золото - около 40 тонн - военным США в обмен на гарантии безопасности. Еще 10 тонн золота американские военнослужащие нашли в других тайниках террористов ИГИЛ*.

По данным журналистов, золото исламисты награбили на территории Ирака и Сирии и спрятали в окрестностях населенного пункта Багхуз в последнем анклаве группировки в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ* в Сирии и объявил о выводе американского военного контингента из страны.

Позже он уточнил, что из заявленных двух тысяч солдат и офицеров ВС США в Сирии останутся не две сотни, как планировалось ранее, а 400.

* Запрещенная в РФ террористическая организация