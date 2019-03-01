Лукашенко допустил введение общего рубля в России и Белоруссии

13:32

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил введение единой с Россией валюты. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ, трансляцию которого ведет Sputnik.

«Россия нам предлагает единую валюту. Мы за! Пусть будет рубль. Зачем нам выдумывать талер? Но пусть это будет не российский рубль, а наш общий. Но главный вопрос, где будет находиться эмиссионный центр», — сказал Лукашенко.

По его словам, эмиссионный центр должен располагаться в Санкт-Петербурге. Лукашенко отметил, что это его любимый город и родина президента России.

Лукашенко, говоря о возможном объединении стран, заявил, что россияне эту идею поддержат, но 98% белорусов будут против.

«Белорусы хотят жить в своей квартире. Что в этом такого?» — сказал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что общая для Союзного государства валюта не должна контролироваться Центральным банком России. По его мнению, необходимо создать особый банк-эмитент, который действовал бы на равных для обеих стран условиях.

Лукашенко также заявил, что «украинские события» никогда не произойдут в республике. По его словам, Россия не хочет повторения переворота в Белоруссии — такого, как на Украине в 2014 году. Однако опасаться Москве нечего, уточнил президент.

«Россия очень озабочена, не хочет потерять Беларусь, не хочет устроить здесь какой-то переворот. Я в этом убежден», — заявил глава республики.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не собирается поглощать Белоруссию, у братского государства «даже настроения такого не было», уточнил он. По словам президента, Россия на 99% поддержит идею объединения двух стран, однако против этого могут выступить сами белорусы.

«Искренне говорю: нет никаких намерений у большой страны поглотить Беларусь. Граждане Белоруссии хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире», — заявил Александр Лукашенко.