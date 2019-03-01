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Лукашенко допустил введение общего рубля в России и Белоруссии

13:32 1.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил введение единой с Россией валюты. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора» с общественностью и СМИ, трансляцию которого ведет Sputnik.

«Россия нам предлагает единую валюту. Мы за! Пусть будет рубль. Зачем нам выдумывать талер? Но пусть это будет не российский рубль, а наш общий. Но главный вопрос, где будет находиться эмиссионный центр», — сказал Лукашенко.

По его словам, эмиссионный центр должен располагаться в Санкт-Петербурге. Лукашенко отметил, что это его любимый город и родина президента России.

Лукашенко, говоря о возможном объединении стран, заявил, что россияне эту идею поддержат, но 98% белорусов будут против.

«Белорусы хотят жить в своей квартире. Что в этом такого?» — сказал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что общая для Союзного государства валюта не должна контролироваться Центральным банком России. По его мнению, необходимо создать особый банк-эмитент, который действовал бы на равных для обеих стран условиях.

Лукашенко также заявил, что «украинские события» никогда не произойдут в республике. По его словам, Россия не хочет повторения переворота в Белоруссии — такого, как на Украине в 2014 году. Однако опасаться Москве нечего, уточнил президент.

«Россия очень озабочена, не хочет потерять Беларусь, не хочет устроить здесь какой-то переворот. Я в этом убежден», — заявил глава республики.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не собирается поглощать Белоруссию, у братского государства «даже настроения такого не было», уточнил он. По словам президента, Россия на 99% поддержит идею объединения двух стран, однако против этого могут выступить сами белорусы.

«Искренне говорю: нет никаких намерений у большой страны поглотить Беларусь. Граждане Белоруссии хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире», — заявил Александр Лукашенко.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 19:22
Гость: Непременно

договорятся и Введут, т.к. под этим соусом можно будет тотально и в который раз обесценить рос.рубль, залезть в карман рядового обывателя и главное: массово утилизировать-ликвидировать Наши накопления в личных "банках"-захоронках..
А уж сколько Жучков на этом сделает Бабла и пером не описать..-особливо из среды банковской мутоты и связанных с ней.
Так что, скупайте земли..-пока еще можно, хотя бы относительно ликвидную недвижимость и конечно валюту..
Да, в итоге Нас все равно Обуют, но хоть не 100%.
Итоги многократных "избиений" среднего обывателя показывают: кто следовал этому нехитрому правилу -получали преимущества перед гос.доверчивым людом.
Т.К., апосля иХ очередного тотального ограбления наступал период разрешенного накапливания Жирка(до следующего кидалова) и в (+) оказывались те, кто хоть что-то, но сохранили в Активах, т.е. личные возможности..
АГЛ и РБ в его лице, конечно заимеют на Этом полит.фин.военные преференции, но сомнительно, что на длительный период..
01.03.2019, 17:58
Гость: 12 стульев

— Когда же вы стулья принесете?
— Стулья против денег.
— Это можно, — сказал Остап, не думая.
— Деньги вперед, утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.
— А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги?
01.03.2019, 17:22
Гость: ежу

понятно что эмиссионный центр будет в Москве.
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