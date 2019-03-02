]]> ]]>
Главная В мире Новости

Лукашенко рассказал, почему не признал независимость Абхазии и Южной Осетии

19:02 2.03.2019
Фото с сайта president.gov.by
Материалы по теме:

Президент Белоруссии объяснил отказ признать независимость Абхазии.  Александр Лукашенко рассказал, что готов был по примеру Москвы признать независимость Абхазии, однако вынужден был отказаться от этой мысли, после того как стало ясно, что такой шаг приведет к введению санкций против его страны, а руководство России не гарантирует покрытия убытков.

«Я был готов подписать вечером указ о признании Абхазии. По крайней мере я так сказал россиянам. Давайте! Но что будет завтра? Хавьер Солана, генсек НАТО бывший, он приехал ко мне, диктатору, вечером, долгий был разговор, хороший, и говорит: «Если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию, то, то то». Вот он мне выложил честно и откровенно», — рассказал Лукашенко 1 марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ «Большой разговор с президентом».

По словам белорусского президента, после этого разговора он провел встречу с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым. В ходе обсуждения вопроса о признании Абхазии Лукашенко, по его словам, сообщил президенту России об угрозах Соланы, однако Медведев к разговору оказался не готов, пишет РБК.

«Знаете, что он мне ответил? «Ну, Александр Григорьевич, вы же понимаете, я — президент, а тут вопросов экономики много, это не моя компетенция. Это Владимир Владимирович, премьер-министр, вот с ним надо решать».

Я разозлился и говорю: «Слушайте, я президент и вы президент, вы мне задали вопрос — я отвечаю. Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чем мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал», — рассказал Лукашенко.

​Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992–1993 годов, однако Россия признала суверенитет республики только в 2008 году. После войны в Южной Осетии Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости как Южной Осетии, так и Абхазии, а уже в сентябре Россия официально установила с ними дипломатические отношения.

Темы: Южная Осетия, Отношения России и Абхазии, Александр Лукашенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.03.2019, 00:44
Гость: а руководство России не гарантирует покрытия убытков

Денег нет, нет и делов.
03.03.2019, 00:33
Гость: Вспомнилось

Абхазы слишком много грузинов изгнали с территории бывшей Абхазской автономной республики. Много больше половины населения. А оне же тоже там жили столетиями. Алжирцы, когда независимость у Франции завоевали (в 61, что ли году? не хочется уточнять по старости) , ага, так всего один миллион французов выгнали из 10 или больше миллионов населения, а эти... как-то чересчур. Мировое содружество, которому в принципе этот вопрос по барабану, нашло нарушение прав человека. Наверно, так и есть. Помягчее бы всем вести себя...
03.03.2019, 00:25
Гость: замечание вкратце

А.Г. Лукашенко публично поведомил, что горючка на российских предприятиях была произведена и российскими субъектами предпринимат. деятельности поставлена ВСУ. Сейчас, вон, Генпрокурор Луценко признал, что ВСУ получают по контрабандным схемам также комплектующие и запчасти для боевой техники советского производства, упрекнув при этом украинских партнеров в том, что .дескать, цены завышают, наваривают большие барыши. Это плохо. А то, что используют контрабандные схемы - хорошо. Да, и то правда: что ж делать, коль у себя этих вещей нет. Приходится доставать у "агрессора". Да, много дивного на свете.
Все комментарии (19)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.