]]> ]]>
Главная В мире Новости

США отказались пропустить колонны в Сирии, направленные за беженцами

10:14 3.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Соединенные Штаты отказались пропустить сирийские транспортные колонны, направленные за беженцами из лагеря "Эр-Рукбан", в зону Эт-Танф. Об этом сообщил  руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

"Несмотря на успешное завершение властями Сирийской Арабской Республики всех подготовленных мероприятий для осуществления вывоза беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" к местам довоенного проживания, американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф", - цитирует его ТАСС.

Как сообщалось ранее, в пятницу к пункту пропуска в селении Джлеб были направлены колонны автобусов, чтобы обеспечить вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" к местам постоянного проживания в населенные пункты Халидие, Эль-Амара, Пальмира, Мхин, Эль-Карьятейн, а также в пригороды Дамаска, Хомса и Алеппо.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере "Эр-Рукбан" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько жителей лагеря умерли из-за тяжелых условий.

Темы: США, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.03.2019, 17:59
Гость: Иван простак

Ну на них и будет ответственность за жертвы.
03.03.2019, 17:05
Гость: gvozd

пендосы только банды игил пропускают без вопросов.. а беженцы пройти не могут ни в коем случае.
кстати, а Что вообще делает армия сша на территории сирии...?
и где демократические бомбардировки агрессора, одобренные совбезом оон?
03.03.2019, 11:00
Гость: Центр по примирению враждующих сторон?

Как-бы нейтральные, как-бы за мир и дружбу. И что, пендосы не поверили в честную и благородную нейтральность эти вежливых парней в черных масках без знаков отличия?
Все комментарии (4)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.