США отказались пропустить колонны в Сирии, направленные за беженцами

10:14

Соединенные Штаты отказались пропустить сирийские транспортные колонны, направленные за беженцами из лагеря "Эр-Рукбан", в зону Эт-Танф. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

"Несмотря на успешное завершение властями Сирийской Арабской Республики всех подготовленных мероприятий для осуществления вывоза беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" к местам довоенного проживания, американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф", - цитирует его ТАСС.

Как сообщалось ранее, в пятницу к пункту пропуска в селении Джлеб были направлены колонны автобусов, чтобы обеспечить вывод беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" к местам постоянного проживания в населенные пункты Халидие, Эль-Амара, Пальмира, Мхин, Эль-Карьятейн, а также в пригороды Дамаска, Хомса и Алеппо.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере "Эр-Рукбан" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько жителей лагеря умерли из-за тяжелых условий.