Сын погибшей от отравления «Новичком» в Эймсбери написал письмо Путину

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Сын британки Дон Стерджесс, которая в прошлом году погибла от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери, написал эмоциональное письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь добиться справедливости, сообщает издание The Daily Mirror.

"Британская полиция полагает, что к смерти моей матери причастны по меньшей мере двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства. Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости", - говорится в письме 20-летнего Эвана Хоупа.

Молодой человек надеется, что российский президент проявит гуманизм и понимание по отношению к его семье.

"Я попросил его представить себя на моем месте. Я потерял мать и хочу справедливости. Он должен меня понять ... Я в отчаянии, и Путин - единственный человек, который может обеспечить свершение правосудия. Мне нужна его помощь, чтобы добиться правды для мамы, и я очень на него рассчитываю", - говорит Хоуп.

В разговоре с журналистами он также обвинил британское правительство в том, что оно бросило его семью, не оказав никакой поддержки.

"Я боюсь, что никогда не добьюсь справедливости и чувствую себя преданным властями. Я знаю, они оказывают поддержку Скрипалям, и я этому только рад. Но моя семья никогда не получала никакой поддержки, несмотря на смерть близкого человека. Мы не получили ничего ни от Терезы Мэй, ни от правительства - ни единого телефонного звонка или письма. Всю информацию по делу мы получаем из новостей, как любые другие граждане", - говорит Хоуп.

30 июня прошлого года в городе Эймсбери, который находится неподалеку от Солсбери, мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества, напоминает "Интерфакс". Пострадавшие были доставлены в больницу, где женщина скончалась.

Как установило следствие, 44-летняя Дон Стерджесс получила смертельное отравление после того, как распылила из флакона из-под духов себе на запястья жидкость, содержащую нервно-паралитическое вещество "Новичок".