СМИ назвали причину досрочного завершения саммита Трампа и Ким Чен Ына

16:18

Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась досрочно из-за требования американской стороны закрыть секретное предприятие по обогащению урана. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Как пишет издание, после того как Ким Чен Ын отказался выполнить требование, переговоры прервались. Трамп вылетел в Вашингтон, а лидер КНДР остался во Вьетнаме в рамках двухдневного визита.

По данным газеты, речь может идти об объекте под названием «Кангсон», который расположен в промышленном городе Чхоллима в нескольких километрах от Пхеньяна. Сообщается, что американская разведка установила местонахождение предприятия на основе анализа спутниковых снимков.

Как пишет Times, в том, что причиной досрочного завершения переговоров стало именно «секретное предприятие по обогащению урана», уверен бывший заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо, который несколько лет назад бежал в Сеул. По словам экс-дипломата, Трамп в публичных комментариях «очень старался» скрыть важность этого завода, чтобы не поставить под угрозу перспективу будущих переговоров с Северной Кореей, пишет РБК.

Второй в истории саммит США — КНДР состоялся в Ханое в конце февраля. На встрече стороны не смогли достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, но условились продолжить переговоры. Когда может состояться новый раунд, объявлено не было.