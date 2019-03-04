Трамп продлил на год санкции против России из-за ситуации на Украине

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Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов на Украине.

"В соответствии с данным положением, я направил в "Федеральный регистр" для публикации извещение, в котором говорится, что чрезвычайное распоряжение от 6 марта 2014 года в соответствии с указом 13660 в связи с Украиной продолжит действовать и после 6 марта 2019 года", - говорится в послании президента США, направленном главам обеих палат американского Конгресса.

"Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают миру в стране, ее стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия Российской Федерации, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять повышенную угрозу национальной безопасности США", - отмечается в документе.

В сообщении говорится, что для продления санкций соответствующее решение необходимо опубликовать в течение 90 дней до очередной годовщины их вступления в силу. В противном случае санкции отменяются. В данном случае речь идет о санкциях, которые были приняты 6 марта 2014 года. Таким образом, следующий "автоматический" шанс для их отмены придется на 6 марта 2020 года.

Власти США с марта 2014 года вводят санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма и регулярно продлевают ограничительные меры, напоминает "Интерфакс".

К российским и украинским гражданам и компаниям применяются блокирующие санкции (так называемый SDN-список): их активы на территории США замораживаются, физическим лицам запрещается въезд на территорию США, а американским резидентам запрещены сделки с попавшими в списки блокирующих санкций лицами и компаниями.

В SDN-списке по ситуации на Украине, в частности, находятся политики - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сенатор Елена Мизулина; бизнесмены Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, а также компании "Алмаз-Антей", "Конкорд Менеджмент", "Уралвагонзавод" и др.