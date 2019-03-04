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На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция

11:56 4.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Оппозиционная Партия реформ Эстонии смогла победить на прошедших 3 марта выборах в парламент страны (Рийгикогу).

За реформистов проголосовали 28,8% избирателей. Благодаря этому партия смогла получить 34 мандата из 101, увеличив свое присутствие на четыре места, сообщает издание «Известия».

Правящая Центристская партия набрала 23,1% голосов — 26 мест в парламенте против 27 ранее.

За еще одну оппозиционную — Консервативную народную партию — проголосовали 17,8% эстонцев. Это позволило им увеличить свое присутствие в парламенте с 7 до 19 мест.

Преодолеть 5-процентный барьер смогли еще две партии — Isamaa («Отечество»), которая набрала набрала 11,4% и получила 12 мест, и Социал-демократическая, за которую проголосовали 9,8% избирателей (10 мест).

Реформистская партия намерена создать коалицию с Социал-демократической партией и партией Isamaa, заявила председатель партии Кая Каллас. 

Право сформировать правительство получает партия, занявшая первое место на выборах. Сейчас в правящую коалицию входят Центристская партия, Социал-демократическая партия и партия Isamaa. Как отмечают эстонские политологи, будущую правящую коалицию теоретически могли бы создать Центристская и Реформистская партии, однако принципиальные разногласия по важным вопросам будут препятствовать союзу крупнейших в стране партий, пишет РИА Новости.

Темы: Выборы в мире, Эстония
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.03.2019, 18:10
Гость: Население истонии

1,3 млн. Какие то выборы, какая то оппозиция.
04.03.2019, 16:30
Гость: Чингачгук

Это они Бронзового Солдата убрали, в общем, нацисты и русофобы, верно.
04.03.2019, 12:58
Гость: Олле

никакая это не оппозиция,а обычные нацисты и русофобы.
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