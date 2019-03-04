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Индия и Пакистан вновь открыли огонь в Кашмире

09:48 4.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Военные Пакистана и Индии устроили перестрелку утром 4 марта в спорном регионе Кашмир. Такое заявление сделал официальный представитель индийского военного ведомства подполковник Девендер Ананд. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня около 03:00 (00:30 по мск) пакистанская армия без причин нарушила режим прекращения огня, совершив обстрел по сектору Акнур (штат Джамму и Кашмир — прим. ред.). Наши военные открыли ответный огонь. Перестрелка прекратилась примерно в 06:30 (04:00 по мск)», — заявил Ананд.

Никакой информации о жертвах пока нет. Однако из-за сложившейся ситуации все образовательные учреждения в пяти километрах от линии контроля, которая разделяет Пакистан и Индию в Кашмире, закрыты.

Обстановка в регионе накалилась в последнее время. Причиной стал подорвавший себя 14 февраля смертник. Акт терроризма он совершил около колонны вооруженной полиции в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами его действий стали 45 человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад». Ее лидером является Масуд Азхар. По информации Нью-Дели, он находится в Пакистане. После этого Индия обвинила Пакистан в поддержке бандформирований. Однако он назвал обвинения «бездоказательными» и предложил провести совместное расследование.

Темы: Индия, Пакистан
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Комментарии читателей
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04.03.2019, 12:59
Гость: Оллес

Это Хорошо.Надо раздуть эту искру посильнее.Это НАМ на руку.
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