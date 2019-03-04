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Танкистка ДНР перешла на сторону украинских силовиков

11:16 4.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Командир женского танкового экипажа самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Светлана Дрюк перешла на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом бывшая ополченка сообщила телеканалу «1+1».

Согласно рассказу Дрюк, в ряды народного ополчения ДНР она вступила в 2014 году. Со временем она изменила свои взгляды на происходящее в республике и стала помогать украинской разведке.

Она покинула территорию ДНР прихватив с собой пакет важных военных документов. Украинские войска уничтожили восемь танков Т-72, благодаря ее сведениям.

Из части она уехала под предлогом лечения в одной из больниц Ростова-на-Дону. После того, как ее дети были вывезены на территорию, которую контролирует Киев, Дрюк рассказала о том, что сделала.

Ранее танкистка стала одной из героинь художественного фильма «Ополченочка» режиссера Алексея Козлова. Картина была снята в ЛНР по мотивам реальных событий войны на востоке Украины. Премьера «Ополченочки» намечена на 9 мая 2019 года.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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04.03.2019, 22:24
Гость: Да нет же!

Ну, просто НЕЛЬЗЯ женщин заставлять/разрешать им воевать! По природе ихней! Любой, кто это делает - преступник перед Богом! И никакие обстоятельства не могут быть оправданием этого варварства! Любой воин-боевик-партизан должен иметь в голове постулат: "Я с женщинами не воюю!" И нельзя ему давать повод усомниться в этом. Иначе в любом военном конфликте гарантировано огромное количество невинных жертв, ... что мы, к сожалению, имеем...
04.03.2019, 21:17
Гость: Игорь Сорин

По данным Народной милиции, после увольнения женщина выехала с детьми в Молдавию проведать родственников. Там СБУ задержала Дрюк в ходе спецоперации и перевезла ее на Украину.
"На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут", — добавили в Народной милиции ДНР.
04.03.2019, 19:50
Гость: из киева

Самое главное - она готова свидетельствовать в международных организациях и судах об участии российских войск в конфликте на востоке Украины и роли РФ в нём. И подтвердить свои слова прихваченными документами. Что будет хорошим аргументом для Запада в усилении антироссийских санкций.
И что теперь делать с "Ополченочкой", в которую вгрохали уйму средств и которую так широко распиарили? Пропагандистский эффект получается не просто нулевой, а с громадным минусом.
Словом, очень крупный успех украинских спецслужб.
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