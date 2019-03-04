Танкистка ДНР перешла на сторону украинских силовиков
Командир женского танкового экипажа самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Светлана Дрюк перешла на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом бывшая ополченка сообщила телеканалу «1+1».
Согласно рассказу Дрюк, в ряды народного ополчения ДНР она вступила в 2014 году. Со временем она изменила свои взгляды на происходящее в республике и стала помогать украинской разведке.
Она покинула территорию ДНР прихватив с собой пакет важных военных документов. Украинские войска уничтожили восемь танков Т-72, благодаря ее сведениям.
Из части она уехала под предлогом лечения в одной из больниц Ростова-на-Дону. После того, как ее дети были вывезены на территорию, которую контролирует Киев, Дрюк рассказала о том, что сделала.
Ранее танкистка стала одной из героинь художественного фильма «Ополченочка» режиссера Алексея Козлова. Картина была снята в ЛНР по мотивам реальных событий войны на востоке Украины. Премьера «Ополченочки» намечена на 9 мая 2019 года.