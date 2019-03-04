Танкистка ДНР перешла на сторону украинских силовиков

11:16

Командир женского танкового экипажа самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Светлана Дрюк перешла на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом бывшая ополченка сообщила телеканалу «1+1».

Согласно рассказу Дрюк, в ряды народного ополчения ДНР она вступила в 2014 году. Со временем она изменила свои взгляды на происходящее в республике и стала помогать украинской разведке.

Она покинула территорию ДНР прихватив с собой пакет важных военных документов. Украинские войска уничтожили восемь танков Т-72, благодаря ее сведениям.

Из части она уехала под предлогом лечения в одной из больниц Ростова-на-Дону. После того, как ее дети были вывезены на территорию, которую контролирует Киев, Дрюк рассказала о том, что сделала.

Ранее танкистка стала одной из героинь художественного фильма «Ополченочка» режиссера Алексея Козлова. Картина была снята в ЛНР по мотивам реальных событий войны на востоке Украины. Премьера «Ополченочки» намечена на 9 мая 2019 года.