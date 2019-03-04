США решили открыть всемирную сеть по борьбе с российским влиянием

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Глобальные системы противодействия информационному влиянию России за границей собираются создать США в 2019–2020 годах. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника в политических кругах, знакомых с ситуацией.

В частности, Соединенные Штаты планируют запустить всемирную сеть Национальных центров цифровых расследований. К работе будут привлечены местные СМИ и НПО. Для этой же цели могут быть использованы такие компании, как Google, Facebook и Twitter.

По данным издания, этой весной три пилотных проекта стартуют в Грузии, а также на Балканах и в Прибалтике.

«Главная задача таких офисов — выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах», — пояснил собеседник газеты.

Он уточнил, что в странах, где будут открыты такие центры, часть населения с симпатией относится к России и российской власти. Соответственно цель проектов — борьба с подобными тенденциями.

Более того, сеть проведет мониторинг для выявления «фактов вмешательства Москвы в электоральные процессы». США опробуют эти методы на мартовских президентских выборах и на голосовании в Европейский парламент. Оно пройдет в мае.