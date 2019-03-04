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США решили открыть всемирную сеть по борьбе с российским влиянием

09:02 4.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Глобальные системы противодействия информационному влиянию России за границей собираются создать США в 2019–2020 годах. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника в политических кругах, знакомых с ситуацией.

В частности, Соединенные Штаты планируют запустить всемирную сеть Национальных центров цифровых расследований. К работе будут привлечены местные СМИ и НПО. Для этой же цели могут быть использованы такие компании, как Google, Facebook и Twitter.

По данным издания, этой весной три пилотных проекта стартуют в Грузии, а также на Балканах и в Прибалтике.

«Главная задача таких офисов — выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах», — пояснил собеседник газеты.

Он уточнил, что в странах, где будут открыты такие центры, часть населения с симпатией относится к России и российской власти. Соответственно цель проектов — борьба с подобными тенденциями.

Более того, сеть проведет мониторинг для выявления «фактов вмешательства Москвы в электоральные процессы». США опробуют эти методы на мартовских президентских выборах и на голосовании в Европейский парламент. Оно пройдет в мае.

Темы: США, Отношения России и США, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.03.2019, 10:38
Гость: Титус

Прошу почтенную публику обратить внимание на два обстоятельства.
1.Когда после развала СССР западный мир был монополистом в информационном поле и навязывал всем свои ценности и понимание демократии, посылал своих миссионеров и рассматривал прочие страны в качестве объекта цивилизации туземцев, то он считал это нормальным. А когда Россия стала оказывать эффективное противодействие и высказывать свою точку зрения, организовав РТ и другие информационные каналы, то Западу это уже не нравится и он обвиняет Россию в оказании влияния. То есть, ему можно, а нам нельзя даже возразить. Поэтому плпусть бьются в бессильной злобе и надо продолжать дальше.
2.Несмотря на многолетнее давление местных властей на русскоязычное население в Прибалтике, на закрытие ими российских телеканалов, контроль содержания русскоязычных сайтов, враньё по радио и телевизору, направленное на эту аудиторию, покупку редакторов, это население было и остаётся сторонником России, не предаёт своих отцов и дедов и его так просто западной пропагандой не оболванишь.
04.03.2019, 10:25
Гость: Рабыня Изаура

Будут отправлять в рабство на сахарные плантации.
04.03.2019, 10:21
Гость: ???

Слабаки. Боятся правды и честной конкуренции, что в СМИ, что в бизнесе.
Имеперия, слабеет.
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