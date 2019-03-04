23:40

Британское издание The Daily Telegraph опубликовало новое «сенсационное расследование» о мифической ЧВК «Вагнер». Авторы материала выдумали информацию о бойцах ЧВК в Ливии.

В английских таблоидах фейки про ЧВК «Вагнера» в Ливии начали появляться осенью 2018 года. Тогда таблоид The Sun, специализирующийся на новостях о шоу-бизнесе, резко сменил амплуа. Авторы издания взялись за тему, в которой ничего не понимают. Итог – полное фиаско фейка о якобы присутствии российских бойцов в ливийских городах Бенгази и Торбук.

The Daily Telegraph подхватила лживые данные «коллег» и решила добавить свою толику абсурдных домыслов. В основе нового расследования лежит факт присутствия бизнесмена Евгения Пригожина на встрече главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с маршалом Ливии Халифой Хафтаром. Британское СМИ по какой-то причине решило не упоминать, что петербургский бизнесмен являлся организатором обеда на двухсторонней встрече.

Издание также привело фейк об «отправке» 400 бойцов ЧВК «Вагнер» в Венесуэлу за авторством афериста и мошенника Евгения Шабаева. Мужчина был неоднократно уличён во лжи и окончательно утратил остатки репутации после недавнего общения с пранкером. В разговоре с телефонным хулиганом лжеофицер отметил, что ЧВК «Вагнер» якобы выполняют задание Китая, «разруливая» потенциальный ядерный конфликт между Пакистаном и Индией.

Кроме этого, The Daily Telegraph строило своё «расследование» на информации о подавлении ЧВК «Вагнера» восстаний в Судане. Эта информация также не выдерживает критики. Журналисты ФАН, присутствующие в Хартуме, опубликовали серию материалов, доказывающих ложь западных СМИ по поводу протестной активности в государстве. Митинги в Судане были мирными, а белых людей рядом с протестующими никто не видел.

Британское издание пыталось отыскать следы ЧВК «Вагнера» и в ЦАР. Единственное, что удалось доподлинно установить – 170 гражданских и 5 российских военных инструкторов, тренирующих военнослужащих FACA по просьбе правительства Центральноафриканской республики. Об этом ранее неоднократно говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Весь материал The Daily Telegraph состоит изо лжи. Прочие сведения, указанные в «расследовании», получены от сомнительных «анонимных источников». Очевидно, что Великобритания пытается укрепить свои позиции и крайне заинтересована в контроле над ливийской нефтью. Лондон является основным источником проблем для североафриканского государства: еще в 2011 году Британия развязала кровавый конфликт в регионе, ставший причиной длительной рецессии.

Москва пытается запустить мирные переговоры в Ливии, что вызывает недовольство Лондона. Британское правительство не желает стабилизировать обстановку в североафриканской стране и ведёт информационную войну против России для сохранения статус-кво.

В беседе с журналистами ФАН старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что Ливия находится на стадии распада. В стране сейчас есть два центра власти, а также присутствуют исламистские силы и боевики ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ).

Эксперт считает, что именно вмешательство Британии, Франции и других стран НАТО послужило причиной уничтожения государственности Ливии. «Англия несет полную ответственность за тот кризис, который там наблюдается. Это объективный факт», – подчеркнул Борис Долгов.

Однако об этом The Daily Telegraph старается не упоминать. Лондон стремится свалить все проблемы региона на мифическую ЧВК «Вагнера». Скрытную организацию профессиональных бойцов «видят» то в ЦАР, то в Венесуэле, то в Ливии. Её обвиняют в кризисе, ставшем закономерной причиной чрезмерных амбиций западных интервентов в североафриканской стране.

А «российская угроза» в данном случае исполняет роль громоотвода и замыливает взгляд рядового читателя. В реальности же угрозой является именно Великобритания и её колониальные амбиции.

