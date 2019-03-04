Глава Минобороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России
Ракеты Китая угрожают России, в связи с чем необходимо включить КНР в Договор РСМД, считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
«Россия должна быть заинтересована в том, чтобы вовлечь Китай в договор о разоружении, потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России», — заявила она в интервью журналу Focus.
Таким образом министр ответила на вопрос о возможности участия КНР в соглашении.
Ранее в Берлине призвали Россию, США и ЕС к более активному диалогу на фоне разногласий по ДРСМД, пишет RT.