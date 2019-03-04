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Глава Минобороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России

14:25 4.03.2019
Урсула фон дер Ляйен. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Ракеты Китая угрожают России, в связи с чем необходимо включить КНР в Договор РСМД, считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

«Россия должна быть заинтересована в том, чтобы вовлечь Китай в договор о разоружении, потому что как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские — для России», — заявила она в интервью журналу Focus.

Таким образом министр ответила на вопрос о возможности участия КНР в соглашении.

Ранее в Берлине призвали Россию, США и ЕС к более активному диалогу на фоне разногласий по ДРСМД, пишет RT.

Темы: Россия, Китай, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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04.03.2019, 22:20
Гость: Ы?!--

Конечно,ракетки какие -то,
Китай пешком займет Сибирь,а она о ракетках бормочет
04.03.2019, 21:42
Гость: смешнО

И природа бывает ошибается, а отсель и феминистки-лесбиянки, и д/"воен".дамы с животами, и пурга о ракетах Китая заместо привычного (киндер-кюхе-кирхе).
04.03.2019, 19:18
Гость: Все

западлатые хотят стравить всех остальных по старой схеме: разделяй и властвуй. Особенно в этом деле приуспела пиндошва.
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