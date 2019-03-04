Сергей Марков: «Окончательное решение об исходе выборов на Украине будет принято американскими спецслужбами»

21:42

31 марта пройдут выборы президента Украины

У кого наиболее высокие шансы прийти к власти? Что предлагают кандидаты избирателям? И возможно ли восстановление взаимоотношений с Россией по итогам выборов?

Фото с сайта vipgazeta.in.ua

Об этом KM.RU побеседовал с директором НП «Институт политических исследований» Сергеем Марковым.

- Сергей Александрович, дайте, пожалуйста, общую характеристику президентской гонки на Украине.

- Во-первых, здесь важно понять, что главная характеристика этих выборов заключается в том, что народ Украины не будет иметь возможности выбрать президента Украины. Окончательный выбор - кто же станет президентом Украины - будет делать диктатор Украины, а именно американские спецслужбы.

При этом популярность кандидата будет браться в учет, но окончательное решение будет принимать не народ, а, как я уже сказал, диктатор Украины в лице американских спецслужб, который имеет реальную власть по всем основным вопросам: будет война или будет мир, кто будет президентом, кто будет премьером – все эти решения принимаются американскими спецслужбами, но с учетом обстоятельств, разумеется.

Например, одним из главных критериев, по которому американские службы выберут президента Украины, будет его способность контролировать ситуацию в стране, поэтому чем выше популярность кандидата, тем больше вероятность, что он будет назначен американскими спецслужбами президентом Украины.

- Расскажите, пожалуйста, о самих кандидатах в президенты Украины, об их стратегиях в президентской гонке.

- Начнем с Порошенко. У него низкий рейтинг, по всей видимости, около 10%. То, что дают социологические опросы, это фальсифицированные опросы. Такие социологические службы получают деньги от Порошенко за то, чтобы завышать ему проценты. Он, думаю, находится, по всей видимости, до сих пор на 3-4 месте, также у него колоссальный антирейтинг. Его план состоит, таким образом, в тотальной фальсификации. Его задачи – это, во-первых, консолидировать националистический электорат и в этом смысле подвинуть Гриценко (хотя этот националистический электорат довольно небольшой, порядка 20% населения); а в дальнейшем обеспечить фальсификацию.

У него несколько путей фальсификации. Первое – договор с мэрами и губернаторами о том, что они будут заниматься фальсификацией выборов в его пользу. Далее – Порошенко, видимо, сделал фальсифицированный список избирателей, потому что уже отмечено, что по сравнению с 2014 годом на Украине нет Крыма, нет Донбасса, уехали около 10 млн человек, высокая смертность, низкая рождаемость из-за плохого качества жизни, а количество избирателей увеличилось на миллион человек. Так что, по всей видимости, им сделаны фальсифицированные списки избирателей, которые позволят ему вбросить еще миллионов 5 голосов, а это огромное количество голосов.

Следующее – это непосредственно Центризбирком. Новый год Порошенко встречал в своей резиденции именно с главой Центризбиркома и, как предполагается, он будет помогать Порошенко вместе с главой Генпрокуратуры Юрием Луценко. Очевидно, что глава ЦИК и генпрокурор будут оказывать всяческое содействие в масштабной фальсификации Порошенко на выборах.

Сам Порошенко требует от американцев, чтобы они просто закрыли глаза на это. При этом в 2014 году американцы полностью фальсифицировали выборы в интересах Порошенко. Порошенко получил первое место, около 40% голосов, но американцы очень боялись, что будет второй тур, раскол между ним и Тимошенко, что не удастся консолидировать репрессивный режим и что из-за внутреннего раскола он будет терять власть. Поэтому они прямо дали приказ избиркому написать не 40%, а 53..

Сейчас они делать этого не хотят. Порошенко в сложившихся условиях создал свою мощную систему, он готов фальсифицировать все сам и просит от американцев только закрыть глаза и попросить европейцев закрыть глаза тоже. Соответственно, он будет накачивать, прежде всего, этот националистический электорат, но, повторяю, о больших процентах здесь речь идти не может: 20-25% - максимум, который есть у этого электората, несмотря на всю чудовищную пропаганду, которая ведется. Все остальное - за счет фальсификации.

Еще один кандидат – Зеленский. Зеленский, как все знают, это комический актер, профинансированный Игорем Коломойским, который является противником Петра Порошенко, поскольку Петр Порошенко его, Коломойского, ограбил, отобрав много миллиардов долларов.

Выдвижение Зеленского – изначально такой проект, в определенной степени, интересный проект, который вышел довольно удачным. Почему удачным? Потому что ненависть ко всем украинским политикам настолько велика, что люди готовы голосовать за комического актера, но только не за человека из той команды политиков.

Сам Зеленский изначально националист по взглядам, поддерживает территориальные претензии на Крым, поддерживает террористическую, по сути своей, операцию против Донбасса, но как-то делает это без энтузиазма и намекает избирателям, что он, на самом деле, за мир. Ну, соответственно, новое лицо, плюс еще и за мир, собственно, поэтому он получил такой большой рейтинг. Проблема Зеленского в том, что у него нет своих партийных структур, поэтому ему трудно будет защитить свои голоса, так что воровать голоса Порошенко будет, прежде всего, у него.

Следующий кандидат – Юлия Тимошенко, которая долгое время была лидером гонки. Сейчас она уступила очень значительно. Вообще сейчас большое количество голосов ее людей, которые были готовы голосовать за нее как за кандидата против всех, ушли Зеленскому. Так что рейтинг Тимошенко очень серьезно уменьшился и, возможно, сейчас она в какой-то мере может начать уступать Порошенко, но, по крайней мере, сейчас практически сравнялась с ним.

Тимошенко мечется: у нее хорошая структура, но сначала в качестве электората она взяла социально неблагополучное население, а потом по каким-то причинам ушла в политическую сферу и стала накачивать национализм. Возможно, американцы приказали ей это делать, может, ошибка ее штаба, но националистического электората, как я и говорил, мало, и Тимошенко стала серьезно терять голоса.

Важно и то, что ее союзником является Арсен Аваков – министр внутренних дел. Он обладает огромной армией и дополнительно нацгвардией, которая объединяет целые нацистские полки, например, полк «Азов». Аваков заявил, что будет мешать фальсификации на этих выборах, мешать Петру Порошенко фальсифицировать выборы, по сути дела, действовать в интересах Юлии Тимошенко.

Среди кандидатов второго уровня следует выделить кандидатов, которые пытаются действовать с позиции мира. Прежде всего, это Юрий Бойко, который сейчас находится на четвертом месте, и Евгений Мураев. Они являются, скорее всего, заложниками олигархических игр, поэтому избиратели им не доверяют. Избиратели скорее поддерживают их идеи мира, но личного доверия к ним нет, поскольку они были с Януковичем, потом с американцами, сейчас тоже согласовывают свои действия с американским послом. В общем, не верят им люди.

- Вы сказали, что решающее слово об исходе выборов остается за американцами. Если оценивать шансы кандидатов именно с этой точки зрения, то кто является наиболее вероятным победителем?

- Пока лучшие шансы у Петра Порошенко. Пока он будет осуществлять свою тотальную фальсификацию, американцы, с большой вероятностью, согласятся с этим как с наименьшим злом. На втором месте, скорее всего, Зеленский. На третьем – Тимошенко. Такие вот шансы.

- Повлияет ли приход к власти того или иного кандидата на взаимоотношения с Россией?

- Нет, это никакого значения не имеет. Единственное - Зеленский себя еще ничем не запятнал. Тимошенко может всех обмануть, в том числе американцев. С другой стороны, Порошенко, приходя к власти, тоже говорил, что обманет американцев, что выйдет на мир, собственно, поэтому Россия признала его выборы. Но, как видим, сделать ему этого не удалось, зато пришлось взять ответственность за все те многочисленные военные преступления, которые ему приказывали совершать американцы.

- Таким образом, получается, и программы кандидатов не имеют никакого значения?

- Абсолютно никакого. Они проверяются американскими кураторами. Никаких шансов, что американская диктатура позволит победить человеку с реальной программой мира и восстановления отношений с Россией, нет. Хотя, если бы выборы прошли свободно, без сомнения, две трети кандидатов шли бы под лозунгом немедленного восстановления мира на Донбассе и взаимоотношений с Россией. Однако им запрещено.

Беседовала Камилла Дьяченко