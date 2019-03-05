Лукашенко заявил о готовности пересмотреть интеграцию с Россией

13:59

Белоруссия выступает за сотрудничество с Россией. Александр Лукашенко заявил, что страна будет следовать идее союзного строительства. Для этого нужно лишь соблюсти равные условия для всех граждан и сохранить независимость.

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», — процитировало выступление Лукашенко агентство БЕЛТА в ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

По словам белорусского лидера, принцип союза основывается на равных условиях для всех граждан и «постулате суверенитета», который остается для страны незыблемым.

На данный момент, подчеркнул Лукашенко, Минск готов к пересмотру подходов к интеграции, с инициативой которого ранее выступила Москва.

«На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки», — добавил президент Белоруссии.

Сейчас странам, заметил он, стоит проанализировать совместную работу. Это поможет выявить неиспользованные ресурсы и задействовать их. Наиболее актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, заключил Александр Лукашенко, касаются экономической сферы.