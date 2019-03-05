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Лукашенко заявил о готовности пересмотреть интеграцию с Россией

13:59 5.03.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Белоруссия выступает за сотрудничество с Россией. Александр Лукашенко заявил, что страна будет следовать идее союзного строительства. Для этого нужно лишь соблюсти равные условия для всех граждан и сохранить независимость.

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», — процитировало выступление Лукашенко агентство БЕЛТА в ходе совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

По словам белорусского лидера, принцип союза основывается на равных условиях для всех граждан и «постулате суверенитета», который остается для страны незыблемым.

На данный момент, подчеркнул Лукашенко, Минск готов к пересмотру подходов к интеграции, с инициативой которого ранее выступила Москва.

«На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки», — добавил президент Белоруссии.

Сейчас странам, заметил он, стоит проанализировать совместную работу. Это поможет выявить неиспользованные ресурсы и задействовать их. Наиболее актуальные проблемы двустороннего сотрудничества, заключил Александр Лукашенко, касаются экономической сферы.

Темы: Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 20:08
Гость: ликбез

Из выступления Лукашенко (источник БЕЛТА):
"Это сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего партнёра - Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите?. Нашу продукцию на рынок не пускаете, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят где только можно".
05.03.2019, 19:41
Гость: Сергей

Советую на ТРУБЕ прослушать-посмотреть хоть часть ежегодной пресс-конференции Лукашенко под названием "Большой разговор", которая прошла с неделю назад.
Скажу, что впечатление гораздо лучше, чем аналогичное действо с Путиным. Потому что Батьке задают любые самые неприятные вопросы, нет (или мало) цензуры. И Лукашенко на них отвечает, там услышите ответы на многие вопросы.
Правда очень длинная запись - часов 8. Я вот большую часть прослушал, и Батька мне теперь более понятен и даже многим понравился. Зауважал я короче его.
05.03.2019, 19:07
Гость: ant1949

Политика есть самое концентрированное выражение экономики. В.И. Ленин.
///////
"Наиболее актуальные проблемы двустороннего сотрудничества касаются экономической сферы." Александр Лукашенко.
/////
Экономической сферы без политической начинки не бывает.
Без политической начинки экономическая сфера является легковесной пустышкой, которую можно без сожаления сменить, при первой необходимости, на новую, более привлекательную.
Обжегшись на молоке (Украине), следует дуть на воду (Белоруссию).
Надо брать пример с ЕС, в который непросто войти и, судя по опыту Англии, еще труднее выйти.
Прежде всего Союзники должны нести взаимные обязательства, как в экономической сфере, так и в ее политической начинке, то есть делить не только пироги с пышками, но и тумаки с шишками, которыми изобилует современная жизнь.
А. Лукашенко лукавит, когда связывает союзничество только экономической сферой, понимая под ней беспрепятственный доступ на российский рынок и полухолявное пользование энергоресурсами. А как быть с взаимной поддержкой во внешнеполитической сфере? Каковы обязательства сторон в вопросах обороны и отражения угроз со стороны явных и скрытых противников?
Говорят скажи, кто твой друг (приятель) и я скажу кто есть ты.
Приятелем Лукашенко,судя по утверждениям СМИ, является Порошенко, который считает Россию врагом и агрессором.
Возникают вопросы! Действительно стоит проанализировать совместную работу и сделать правильные выводы.
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