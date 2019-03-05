Гниющая Европа с запахом газа

Маленький остров Кипр продолжают преследовать напасти, приближающие его к полному и окончательному «загниванию» - теперь там нашли газ

Мы уже рассказывали про «ужасающие катаклизмы» на острове Афродиты: сначала там подешевел бензин, а затем электроэнергия. И вот теперь новая напасть – на шельфе Кипра американская компания Exxon Mobil обнаружила крупное месторождение газа. Как мы видим, Кипр просто-таки с ужасающей скоростью приближается к окончательному и бесповоротному «загниванию».

Кипр. Фото с сайта Pixabay.com

Как и вся Европа, о чем нам рассказывают пропагандисты отечественного розлива, которые исключительно по недоразумению имеют паспорта стран НАТО, недвижимость там же и уже успели перевезти туда свои семьи. Видимо, чтобы лично наблюдать процесс разложения прогнившей Европы изнутри.

Что касается Кипра, то нашедшие газ американцы сообщили правительству Кипра удручающую новость – найденное месторождение является третьим по величине в мире, из найденных за последние два года. И оценено – по текущей цене на газ – в 40 млрд долларов. Как видно, теперь Кипру точно не избежать тотального «загнивания» и придется пополнить список таких сгнивших на корню стран как, например, Норвегия или Швейцария.

Киприотам чудовищно не повезло, что они не являются гражданами энергетической сверхдержавы. Той самой державы, где газа нет в ста километрах от столицы, а цена на топливо растет в результате его падения на мировых рынках. И точно так же растет в результате его подорожания. В общем, она растет всегда, опровергая все рыночные законы.

Великая энергетическая сверхдержава в 2018 году вышла на второе место в мире по нефтедобыче, но это не повод для того, чтобы снижать цены на бензин и солярку. Это как раз повод для того, чтобы их поднять. Это в отсталых странах типа Сирии бензин стоит 28 рублей, а поездка на автобусе 6 рублей, но на то эта страна и отсталая, чтобы там наблюдалась такая дикость с ценообразованием. И на Кипре наблюдается такая же дичь – ну где это видано, чтобы топливо и электричество дешевели? Не иначе Кипром управляют какие-то недоумки.

До того довели остров, что умудрились деньги из бюджета не вложить в американские ценные бумаги, а выделить на постройку водохранилищ. Как известно, Кипр всю свою историю страдал от засух, и вот теперь эта проблема почти решена. Так, водохранилище Аспрокреммос близ Пафоса заполнено на рекордные 93%, а всего за зиму в водохранилищах острова удалось собрать 211 млн кубометров пресной воды. Так что дефицита воды, как в прежние годы, не ожидается.

А ещё одичавшие киприоты решили снабжать планшетами всех школьников. И вот что удивительно – не создали под это дело контору под названием «НаноКипр», и не ходил её глава к президенту Кипра и не втирал ему туфту про инновационный планшет. Над которым покатывались с хохоту как граждане страны, так и китайцы, у которых выпуск таких планшетов был прекращен давным-давно. Нет, ничего этого на Кипре не будет, а будет централизованная закупка для школ планшетов, за мизерную сумму к тому же. И да, никто из кипрских чиновников не построит с этой закупки себе домик на берегу Женевского озера. Ну не дикари?

А ещё Кипр занял 21 место в списке стран с наиболее благоприятными условиями для здоровой жизни. Обогнав Грецию (26 место) и США (35 место). А великая энергетическая сверхдержава с её ростом продолжительности жизни и беспрецедентным ростом зарплат затерялась где-то в глубинах списка.

В общем, с какой стороны ни посмотри на Кипр – везде дикость, косность и разложение. Цены на бензин и электричество падают, газа разведали на 40 млрд долларов, которые точно не просвистят мимо кармана простых кипрских граждан, страна почти вошла в первую двадцатку самых здоровых стран мира, учебники кипрским школьникам поменяют за счет государства на планшеты, и вот что совсем дико – ради этого не введут новый налог и не повысят пенсионный возраст. И все это только новости последнего года.

А какие ещё напасти обрушатся на этот лысенький засушливый островок дальше – остается только догадываться. Хотя чего тут гадать? В славном городе Лимассоле каждый четвертый житель говорит по-русски. А если посмотреть на список кипрских компаний, вернее, на их владельцев, то каждый двадцатый – наш соотечественник. Сложно сказать, что за беда приключилась со всеми ними, если они взяли да и сбежали из сверхдержавы, бьющей рекорды стабильности и вставания с колен который год, на какой-то чахлый островок. Где туземные граждане докатились до того, что резервуары для дождевой воды строят.

А какое варварство наблюдается в кипрском правовом поле? Сложно в это поверить, в эту запредельную дичь, но на Кипре не сажают за перепост в соцсетях. И даже за анекдот. И на демонстрации кипрский омоновец не даст никому из сограждан дубинкой по голове и не швырнет в воронок. А ещё на варварском Кипре можно критиковать власть и не угодить на 15 суток в каталажку. Давеча киприоты взяли и раскритиковали одного нерадивого чиновника за замусоренность одного из районов Пафоса. Если быть точнее, то кипрские мамаши и папаши пришли с чадами на детскую площадку, а там некие, вконец распоясавшиеся маргиналы, накидали пустых бутылок, окурков и пакетов. И никто это не убирал с неделю, что возмутило граждан и вызвало критические замечания в адрес нерадивого слуги народа, который не выполнял свои обязанности. И ничего с гражданами не произошло, их не вызвали в суд и не рассовали по камерам на 15 суток за оскорбление госсимволов и представителя власти. Согласитесь, ну до чего же запредельная дикость, и ведь ещё называют себя европейской страной…

Совсем уж за рамками разумного остается тот факт, что утилизацию мусора не сделали на Кипре принудительно оплачиваемой гражданами, с введением соответсвующего узаконенного побора. Ну как это бывает в некоторых энергетических сверхдержавах. В бюджете которых, несмотря на гекатомбы загнанных за бугор углеводородов, «денег нет, но вы держитесь». Вот и вешают на граждан оплату вывоза мусора, капремонта, повышают НДС и попутно ещё дерут филигранно замаскированные квазиналоги.

В общем, за Кипр стыдно. Так жить нельзя. В 21 веке, в разгар рывка в цифровую эпоху, снижать цены на топливо и электричество – это варварство, недостойное европейской страны. Как и отсутствие статьи за анекдот. Как и побора за мусор и капремонт. С таким омерзительным «багажом» проколов и промашек Кипр далеко не уедет. В общем, жалко островок. И его граждан. Не выпало им счастья жить в энергетической, стабильной сверхдержаве с беспрецедентным ростом зарплат.



